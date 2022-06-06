Понедельник, 6 Июня 2022 15:45

АрмИнфо. Вклад в стабильность и развитие Южного Кавказа и Центральной Азии - один из приоритетов внешней политики Турции. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на торжественном приеме в Анкаре, приуроченном к 30-летию, установления дипотношений с дружественными и братскими странами.

Глава турецкой дипломатии отметил, что успешными направлениями развития связей Турции с постсоветскими государствами остаются также сферы логистики и энергетики.

Министр сообщил, что в ближайшие недели взаимодействие по этим направления станет предметом обсуждения на заседаниях с участием представителей Турции, Казахстана и Туркменистана.

По словам турецкого министра, отношения с Азербайджаном находятся на особо высоком уровне. "Благодаря "деоккупации исторических земель Азербайджана" сформировались условия для мира и долгосрочной стабильности на Южном Кавказе. Надеюсь, что этот шанс не будет упущен. Анкара до конца поддерживает шаги Баку в этом направлении", - сказал Чавушоглу.

Глава дипломатии Турции далее коснулся темы стратегического партнерства с Грузией. "В ближайшее время намечается визит глава МИД Грузии в нашу страну", - сообщил Чавушоглу.

Он отметил, что в 2022 году связи Турции с Узбекистаном также были выведены на уровень стратегического партнерства. На этом же уровне успешно развиваются и связи с Казахстаном.

Также на периодической основе проводятся заседания с участием представителей Турции и Кыргызстана. В скором времени планируется ряд взаимных визитов, поделился министр.

Он отметил, что Организация тюркских государств является конкретным результатом сотрудничества Турции с тюркоязычными государствами, передает Анадолу.