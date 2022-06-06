Понедельник, 6 Июня 2022 15:18

АрмИнфо."В городах Мартуни и Аскеран 5 июня мы открыли Tumo Boxes, которые пришли дополнить уже работающие Центр Tumo Степанакерта и Tumo Box Мартакерта", сообщил госминистр Арцаха Артак Бегларян.

По его словам, уже во всех трех райцентрах (Мартакерт, Мартуни и Аскеран) функционируют Tumo Box, где могут пройти обучение примерно 1,000 детей по программе самостоятельных упражнений и занятиям в 14 образовательных отраслях, а места для практических занятий будут организованы в центре Tumo Степанакерта, который тоже имеет возможность принять 1000 с лишним учеников.

"С генеральным директором Tumo Мари Лу Папазян договорились в ближайшее время установить еще 2 Tumo Boxes в крупных населенных пунктах.

На протяжении многих лет Правительство Арцаха обеспечивало доступность транспорта для сотен детей, проживающих в районах, чтобы они посещали центр Tumo в Степанакерте, и мы увеличим объемы этой поддержки в связи с открытием новых Tumo Box.

Ни один ребенок Арцаха не должен быть лишен возможности получить качественное образование, в том числе в Tumo", - сообщил Бегларян.

Меж тем, как сообщает пресс-служба главы НКР, президент Арцаха Араик Арутюнян принял участие в церемонии открытия центра креативных технологий "Тумо" в Аскеране.

"Центр открыт при содействии армянских меценатов. Структуры "Тумо" ранее открылись также в Мартакетре и Мартуни. Все три центра смогут принять на обучение порядка 1 тыс. учеников. Государство в свою очередь будет компенсировать транспортные расходы обучающихся, тем самым дети из близлежащих сельских общин также смогут учиться. Арутюнян высоко оценил роль центра креативных технологий в процессе внедрения современного образования и развития. Правительство Арцаха заинтересовано в открытии ячеек "Тумо" в других общинах", - отмечается в сообщении главы НКР.

Центр "Тумо" действует в столице Арцаха при поддержке Всеармянского благотворительного союза с 2015 года, за это время в нем было около 4000 студентов, более 300 курсов и 100 "мастерских". Студенты из Мартакертского, Аскеранского и Мартунинского боксов пройдут этап самообучения по программе в боксах и будут доставлены специальным транспортом в Тумо Степанакерт для участия в курсах.

Бокс Тумо представляет собой небольшой, но технически оснащенный мини Тумо. Он может быть установлен в любом городе или селе и служить площадкой для самостоятельных занятий подростков в местных и близлежащих населенных пунктах. Каждая коробка Tumo даст возможность обучать 300-400 молодых людей в год в области технологий и дизайна.