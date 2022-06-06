Понедельник, 6 Июня 2022 15:00

АрмИнфо.Президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил монастырский комплекс Акопаванк и принял участие в Святой Литургии, проведенной Предводителем Арцахской епархии епископом Вртанесом Абраамяном.

Как сообщает пресс-служба президента НКР, Арутюнян подчеркнул важность реконструкции монастырского комплекса и отметил, что уже даны соответствующие указания для предоставления средств.

В 1,5 километрах от села Колатак Мартакертского района Арцаха находится один из древнейших, но так и до конца по достоинству неизученных достопримечательностей региона - Акопаванк. Этот монастырский комплекс - своеобразным символ возрождения национального достояния и традиций Арцаха. Первые упоминания об Акопаванке можно найти приблизительно с 7-9 вв.. Особое внимание историков привлекает хачкар, датированный 853 годом. Древние письмена монастырской церкви свидетельствуют о том, что тот был отреставрирован ещё в 12 веке. Именно в этот период была построена большая часть сооружений комплекса. В дальнейшем к восточной части монастыря были добавлены жилые и хозяйственные пристройки. Свое название комплекс получил благодаря Акопу Мцбнеци (Св. Иаков Низибийский), особо почитаемому святому Армянской Апостольской церкви. В своё время он объединил многих последователей Армянской и Сирийской церквей. По множеству совершенных им чудес, святой Акоб (Иаков) назван чудотворцем и "Моисеем Месопотамии". Жизнь святого стала своеобразным примером благочестия, преданности, приверженности духовным традициям. Его жизненный путь завершился в 347 году. Акопаванк был не только духовным святилищем, но и центром обучения, просвещения, воспитания, где проживало много священнослужителей.