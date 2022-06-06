Понедельник, 6 Июня 2022 14:51

АрмИнфо.Вне всяких сомнений, в Тегеране существует заинтересованность в формировании площадки сотрудничества в области безопасности с участием Армении и России. Подобное мнение выразил АрмИнфо завкафедрой иранистики Факультета востоковедения ЕГУ Вардан Восканян.

"Предпринимаются ли какие-то определенные шаги в направлении формирования подобного сотрудничества в трехстороннем формате неизвестно. Во всяком случае в открытой повестке ничего подобного не просматривается. Так или иначе, имея заинтересованность в Южном Кавказе, Тегеран, безусловно, внимательно отслеживает все региональные процессы. В первую очередь в силу того, что эти процессы, кавказская геополитика прямо касается Ирана", - подчеркнул он.

Восканян убежден, что Иран является единственным государством считающим территориальную целостность Армении красной линией для себя. На его взгляд, Тегеран продемонстрировал это не только на уровне политической риторики, но и на уровне вполне конкретных шагов коими стали недавние иранские военные учения на границе с Азербайджаном. Иранист, в этом свете, убежден, что Иран каких-либо турецко- азербайджанских поползновений в отношении Армении ни в коем случае не допустит.

Не исключая возможности консультаций между правительствами Армении и ИРИ относительно геополитических импульсов в регионе, в частности, вокруг урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, эксперт заметил, что так или иначе, данные консультации несколько запоздали. На его взгляд, работа между Ереваном и Тегераном нуждается в большей оперативности.

"Еще один важнейший вопрос армяно-иранской повестки - строительство автомагистрали "Север - юг". Многие, почему-то, рассматривают этот проект исключительно сквозь призму экономики. В то время как в реальности "Cевер - юг" - важнейшая компонента обеспечения безопасности всего нашего региона. Не говоря уже о его геополитической важности. В Тегеране все это прекрасно осознается. Об этом говорят заявления иранцев, согласно которым железнодорожная магистраль Горадиз-Мегри-Джульфа-Ордубад- Ерасх никоим образом не должна рассматриваться как основная дорога между Арменией и ИРИ. Ею должен быть именно "Север - юг", - подытожил иранист.