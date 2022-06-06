Понедельник, 6 Июня 2022 14:50

АрмИнфо.Не имея мандата на посредническую миссию по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном, Евросоюз имеет в данном процессе четкий план. Подобное мнение выразил АрмИнфо член президиума РСМД, директор по научной работе Валдайского дискуссионного клуба Федор Лукьянов.

"Все три Брюсселя являются частью этого плана целью которого является осуществление посреднической миссии по сути с сопутствующей целью защиты интересов ЕС и США в данном урегулировании. И то, что ни одна из стран-сопредседателей не отрицает собственной роли в Минской группе ОБСЕ говорит о понимании всеми тремя ситуации в которой единственным мандатом на посредничество между Ереваном и Баку обладает лишь МГ", - заметил он.

Отталкиваясь от анализа звучащих в брюсселях заявлений, аналитик выделил среди них намерение отложить разрешение вопроса статуса Арцаха на будущее. По его словам, ЕС сегодня занят исключительно отношениями между Арменией и Азербайджаном в региональном контексте. И перспективы текущего процесса, на его взгляд, во многом зависят от того как и когда завершится война в Украине. И конечно, от того каких договоренностей до этого достигнут Ереван и Баку.

В этом свете, Лукьянов считает укрепление диалога между Арменией и Азербайджаном важной задачей ЕС. В первую очередь в силу того, что это позволит Брюсселю не заниматься постоянно, собственно, самим конфликтом. А работать в направлении его окончательного урегулирования. Разумеется, предпочтительнее без участия Москвы.

"Если во всем этом не будет РФ, ЕС, по большому счету, все равно как будет решаться конфликт. Главное, чтобы его стороны пришли к согласию в виде соглашения о мире. Это цель Брюсселя. Но то будет ли она реализована зависит от исхода Украины, того чем все это закончится для РФ. Так что ставки достаточно высоки о чем помимо всего свидетельствует готовность ЕС осуществить в регионе программы социально-экономического содействия. Не говоря уже о позициях, собственно, сторон конфликта для которых первостепенно не решение конфликта, а то на каких конкретных условиях он будет решен", - подытожил аналитик