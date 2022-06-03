Пятница, 3 Июня 2022 19:09

АрмИнфо. Сторонники Движения сопротивления, требующие отставки действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна и его команды, заблокировали все 6 входов и выходов в здание правительства Армении.

"Сейчас наша задача - блокировать все входы. Даже не пытайтесь войти в здание. Блокировать все шесть входов. Действовать спокойно, не вступать в конфликт с полицейскими", - сказал вице-спикер НС от оппозиционной фракции "Армения", координатор Движения сопротивления Ишхан Сагателян.

Участники мирных протестных акций скандируют "Армения без Никола", "Никол предатель", "Армения без турка", "Предатель уходи".

Кордон из нескольких рядов полицейских в шлемах, со щитами и дубинками выстроился на площади Республики перед зданием правительства. Также на площади спецподразделения войск полиции, в народе более известные как "красные" и "черные" береты.

Картеж премьера успел покинуть здание правительства перед началом плакировки входов и выходов в здание.

Заметим также, что парламент Армении сегодня в 16?00 созвал внеочередное заседание по требованию оппозиционных фракций "Айастан" и "Честь имею". На повестке - обсуждение и принятие заявления об армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношениях. Заседание не состоялось из-за отсутствия кворума. На заседании присутствовали лишь 33 оппозиционных депутата, для кворума нужно было 54.

Правящая фракция "Гражданский договор" на прошлой неделе заявила, что не примет участия во внеочередном заседании парламента Армении, инициированном оппозиционными блоками "Армения" и "Честь имею" и намеченном на 3 июня. В ГД заявили, что не поддадутся на политический шантаж и не примут участия во внеочередном заседании, но продолжат защищать права Арцаха и его населения на всех уровнях и платформах.