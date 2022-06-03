Пятница, 3 Июня 2022 16:21

АрмИнфо.В сентябрьской резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы по нагорно-карабахскому конфликту говорится о "катастрофическом воздействии" затянувшегося конфликта "на культурное наследие и имущество региона, за которые несут ответственность и Армения, и Азербайджан". Об этом говорится в ежегодном отчет Госдепа США о свободе религии по Армении.

В докладе напоминается, что Конституция гласит, что каждый имеет свободу мысли, совести и религии. Он признает Армянскую апостольскую церковь (ААЦ) национальной церковью и хранителем национальной идентичности, но также устанавливает разделение религиозных организаций и государства. Закон запрещает, но не определяет прозелитизм, который может быть истолкован как принудительное обращение.

В докладе отмечается, что судебный процесс над известным адвокатом-бахаи Эдвардом Манасяном, обвиненным в 2017 году в организации нелегальной иммиграции не завершен, однако члены общины бахаи, что обвинения были выдвинуты из-за религиозных предпочтений Манасяна. Также напоминается о судебном преследовании правозащитника-езида Сашика Султаняна и широкий общественный резонанс вокруг этого дела.

"В феврале правительство объявило, что планирует исключить курс истории Армянской церкви из обязательной школьной программы в рамках более широкой образовательной реформы, тем самым вызвав серьезные общественные дебаты", - указывают авторы доклада.

"Представители некоторых религиозных меньшинств, таких как адвентисты седьмого дня и несколько евангельских групп, а также Свидетели Иеговы, сообщили, что отношение общества к ним в целом улучшилось по сравнению с предыдущим годом, и в течение года в СМИ сообщалось о незначительном или отсутствующем негативном содержании", - говорится в докладе.

"Некоторые члены еврейской общины и представители гражданского общества сообщили, что антисемитизм, включая негативные высказывания представителей общественности и вандализм, усилился после того, как Азербайджан применил поставленное Израилем оружие во время интенсивных боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта осенью 2020 года", - добавили авторы статьи, отметив, о том, что после боевых действий памятник холокосту евреев был трижды подвергнут вандализму в центре Еревана.

Посол США и другие сотрудники посольства продолжали пропагандировать религиозную терпимость, уважение к религиозным меньшинствам и межконфессиональный диалог во время встреч с государственными чиновниками. Представители посольства подняли перед государственными чиновниками и членами парламента дела об уголовном преследовании лидеров езидов и бахаи и наблюдали за судебными процессами.

"Сотрудники посольства связались с государственными чиновниками и представителей гражданского общества для обсуждения влияния нагорно-карабахского конфликта на религиозные группы и религиозные объекты, имеющие значение для армянских общин", - добавляется в докладе.

В разделе, посвященном Азербайджану, сказано, что президент Ильхам Алиев в июне прошлого года подписал 14 поправок к закону о свободе вероисповедания. Среди прочего, новые поправки запрещают принуждение детей к религиозному исповеданию, запрещают пропаганду религиозного экстремизма, запрещают госслужащим заниматься религиозной деятельностью, дают официальным религиозным центрам исключительное право присваивать религиозные титулы и требуют от религиозных общин приостановить свою деятельность при отсутствии утвержденного государством религиозного лидера.

"Правительство обосновывало поправки необходимостью безопасности. Организации гражданского общества заявили, что изменения предоставили Государственному комитету по работе с религиозными объединениями, государственному органу, регулирующему вопросы религии, больший контроль над религиозными группами".

Посол США и другие сотрудники посольства обратились к азербайджанским правительственным чиновникам с просьбой освободить лиц, которые, по утверждениям групп гражданского общества, были заключены в тюрьму за свои религиозные убеждения. Они также призвали правительственных чиновников решить давние проблемы, связанные с процессом регистрации небольших религиозных общин, и ввести гражданскую альтернативу военной службе для лиц, отказывающихся от военной службы по убеждениям, как это предусмотрено в конституции, говорится в докладе. Также отмечается, что после боевых действий осенью 2020 года правительство Азербайджана осуществляет контроль над частями Нагорного Карабаха и семью прилегающими территориями, которые до этого были подконтрольны Арцаху.

"По словам епископа Армянской Апостольской церкви, с мая правительство Азербайджана отказало армянским паломникам в доступе к монастырю на территории, которая вернулась под контроль Азербайджана после боев 2020 года. Азербайджанцы по- прежнему не могли посещать многие мечети и религиозные объекты из-за минного загрязнения в результате боевых действий", - говорится в докладе.