Пятница, 3 Июня 2022 15:50

АрмИнфо.Цицернакабердское шоссе откроется через 4-5 дней. Об этом в ходе брифинга 3 июня заявил глава столичного муниципалитета Грачья Саркисян.

В частности, он подчеркнул, что работы ведутся в интенсивном режиме. По словам мэра, строители работают в две смены, взяв на себя расходы по восстановлению дорожного участка.

Однако, на замечание журналистов о том, что причиной обвала дороги является несоблюдение строительных норм при ее строительстве, Саркисян возвразил, сославшись на дожди и вибрации от проводимых близ этой дороги строительных работ.

Напомним, что 20 мая в 06:55 в Национальный центр управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о том, что на участке от улицы Ленинградян до Цицернакабердского шоссе, произошло обрушение участка дороги.