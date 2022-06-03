Пятница, 3 Июня 2022 12:30

АрмИнфо.Кандидатуры послов в те или иные страны объявляются Белым домом, и лишь они уполномочены отвечать на запросы, связанные с выдвижением послов. Об этом АрмИнфо сообщили в посольстве США в Армении, на вопрос о вероятности назначения заместителя главы миссии посольства США в Украине Алана Перселла новым послом в РА.

"Госпожа Линн М. Трейси - посол США в Армении. И также как и все послы Соединенных штатов, она служит президенту США. Белый дом публично объявляет кандидатуры послов, и только он уполномочен отвечать на запросы, связанные с выдвижением послов", - сообщили в посольстве США в РА.

Отметим, что ранее в армянских СМИ был растиражирована информация о том, что посол США в Армении Линн Трейси завершила свою дипломатическую миссию в стране и примерно через два месяца покинет республику.

Также сообщалось, что Трейси на этом посту заменит заместитель главы миссии посольства США в Украине Бриджит Брик- Алан Перселл.

Напомним, что Трейси возглавила посольств США в Армении в 2019 году. Она прибыла в Ереван 27 февраля 2019 года. На этом посту она сменила Ричарда Миллса.