Пятница, 3 Июня 2022 10:09

АрмИнфо.Поздним вечером 2 июня на Комсомольском проспекте застрелили армянского бизнесмена Оганеса Камаряна, когда тот проходил мимо ресторана "Сейджи". Убийца подбежал, выстрелил в спину, затем добил предпринимателя контрольным в голову.

Как передает MSK1.RU со ссылкой на данные сервиса "Контур.Фокус", 62-летний Оганес Камарян - основатель холдинга Gavary Group, который производит различную продукцию из полимеров - от резиновых накладок для рельсы для снижения шума и удобства автомобилей на переездах до резиновых покрытий для спортплощадок и резиновых тапочек. Основное производство находится в городе Лосино-Петровский Ногинского района Подмосковья. Также его семье принадлежит "Лосино-Петровская кондитерская фабрика", производящая кондитерские изделия под брендом "Восточные сладости" - вафли, рулеты, мармелад и песочные корзиночки. Общий оборот семейного бизнеса в 2021 году превысил 1,2 миллиарда рублей.

По данным источников, убитый предприниматель разыскивался полицией Армении с 2013 года. Он обвинялся в подготовке убийства в корыстных целях (ч. 2 ст. 35-104 УК Армении). У бизнесмена есть сын Рем Камарян, который является генеральным директором одной из семейных компаний.