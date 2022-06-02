Четверг, 2 Июня 2022 20:36

АрмИнфо.Армения внесла изменения в договор с США в сфере биологической безопасности. Правительство РА 2 июня одобрило подписание протокола соглашения "О сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия", подписанное в сентябре 2010 года.

<Целью соглашения является содействие эффективному регулируемому сотрудничеству сторон в этой сфере. Согласно пункту 5, статьи 4 Соглашения, армянская сторона обязуется передать Министерству обороны США требуемые образцы опасных патогенов, которые собраны в Армении в профилактических, военных и мирных целях. Также договор предусматривал передачу эпидемиологических данных>, - говорится в пояснении к документу.

Отмечается, что с учетом предстоящего принятия Комплексного закона о биобезопасности и биообеспечения, регулирующего сферу биологической безопасности и четко закрепляющего отсутствие у государства каких-либо обязательств по передаче какой-либо стране образцов патогенов, а также исходя из необходимости обеспечения сбалансированной политики с партнерами в сфере биологической безопасности, предлагается внести соответствующие поправки в пункт 5 статьи IV. <Следует отметить, что это соответствует внешнеполитическому курсу Республики Армения и взятым на себя международным обязательствам>, - говорится в заключении.