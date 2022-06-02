Четверг, 2 Июня 2022 16:53

АрмИнфо. Армения и Казахстан не используют в полной мере имеющийся потенциал, являясь членами Евразийского экономического союза. Об этом журналистам 2 июня в ходе мероприятия, приуроченного запуску первого прямого рейса Алматы-Ереван в аэропорту <Звартноц>, заявил заместитель министра экономики РА Армен Арзуманян.

В этой связи он заметил, что запуск прямого авиасообщения, помимо стимулирования взаимных турпотоков, посодействует также раскрытию возможностей сотрудничества по ряду сфер. Указав на многочисленные соглашения между странами в рамках ЕАЭС, Арзуманян подчеркнул необходимость развития взаимодействия по новым направлениям.

<Рост турпотока приводит и к визиту бизнес-миссий, чему мы придаем важное значение. Ожидаем, что с запуском прямого авиарейса активизируются и визиты предпринимателей, в результате чего будут реализованы взаимовыгодные программы>, - подчеркнул он.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, в январе-марте 2022 года внешнеторговый оборот между Арменией и Казахстаном сократился на 36,4% , обеспечив объем в $2.2 млн. При этом экспорт сократился на 29,2% до $1.9 млн., при спаде импорта на 59,5% до $334.4 тыс.

За весь 2021 год объем взаимной торговли между странами продемонстрировал рост на 48,6% до $18.3 млн. При этом объем экспорта составил $10.5 млн., что выше показателя годовой давности на 59,5%, при росте импорта на 36% до $7.8млн.

Согласно статданным, в 2021 году в Армению прибыло 5 450 туристов из Казахстана, что выше показателя годовой давности в 2.4 раза.