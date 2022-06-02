Четверг, 2 Июня 2022 14:32

АрмИнфо. В защите прав арцахцев их право на самоопределение безальтернативно. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-депутат Национального собрания Армении, юрист Тарон Симонян.

"В конце концов, Арцахская проблема - это в числе всего прочего и проблема прав проживающего там населения. И если защита этих прав в текущей ситуации возможна исключительно в случае воссоединения Арцаха с Арменией или же обретения Арцахом независимости, то взятие на вооружение права на самоопределение как фундамента политики в направлении решения этой проблемы принимает безальтернативный характер", - подчеркнул он.

Не собираясь изобретать велосипеда, юрист, ссылаясь на международное право, заметил, что права арцахцев можно и нужно защитить посредством задействования международного принципа отделения во имя спасения (remedial secessions). Просто потому, что иного пути защиты этих прав, к примеру, в составе современного Азербайджана, у жителей Арцаха нет.

Оценивая данный принцип международного права как признанный принцип, действующий в рамках права на самоопределение, Симонян предположил, что руководство Армении пытается задействовать в переговорном процессе с Азербайджаном именно данную правовую логику. Однако, не имея полного представления о данной тематике, очень часто наносят немалый вред Арцаху собственными, часто бессвязными и оторванными от единого контекста, заявлениями.

"Скажу больше. Заявлять беспрерывно, что проблема Арцаха не есть проблема территорий, а есть исключительно проблема прав, в корне неверно. Проблема Арцаха - проблема территориальная и правовая просто потому, что Армения всегда утверждала, что независимый Азербайджан никогда не имел титульных прав в отношении территории Арцаха. В силу того, что эти территории, как впрочем, и многие территории Сюникской и Тавушской областей были насильно отделены от Армении и присоединены к Азербайджану в годы существования СССР", - подытожил юрист.