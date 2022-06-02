Четверг, 2 Июня 2022 14:28

АрмИнфо.Начиная с 2022-2023 учебного года выпускники военных вузов, назначенные на офицерскую службу в ВС Армении получат квартиры от государства. Правительство 2 июня одобрило проект внесения соответствующих изменений в закон "О воинской службе и статусе военнослужащего>.

Как отметил министр обороны Сурен Папикян, представляя проект решения, курсанту, после 1 июля 2022 года поступившему в военно-учебное заведение, после окончания учебы, будет предоставлена служебная квартира с правом безвозмездного пользования.

После 20-летней военной службы и выхода в отставку до истечения срока контракта в связи с признанием негодным к военной службе по состоянию здоровья и по военной инвалидности, офицер получит квартиру в собственность. В случае его гибели при исполнении служебных обязанностей, квартира будет передана в собственность членам его семьи на безвозмездной основе.

По словам министра обороны, порядок и условия предоставления квартир с правом безвозмездного пользования будут определены решением правительства.

Премьер-министр РА Никол Пашинян, в свою очередь, отметил, что курсант, поступивший в вуз, будет сразу же получит квартиру и он сможет использовать ее по своему усмотрению. "Он может жить в этой квартире, сдавать в аренду, но без права отчуждения", - сказал Пашинян. При этом, как указал премьер, поступление в военные вузы будет немного упрощено, но учеба усложнится, для того, чтобы курсант пришел в вуз, а не только с целью получить квартиру.