Среда, 1 Июня 2022 14:35

АрмИнфо.Президент Республики Казахстан Касым- Жомарт Токаев и первый президента РК Нурсултан Назарбаев поздравили премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, в послании Касым-Жомарта Токаева говорится: <Уважаемый Никол Воваевич! Примите мои теплые поздравления по случаю Вашего Дня рождения!

Под Вашим руководством Армения постепенно осуществляет важные политические и социально-экономические реформы, направленные на развитие благосостояния страны и обеспечение стабильного роста.

В Казахстане высоко ценят Ваш личный вклад в укрепление дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами.

Уверен, что благодаря совместным усилиям, в том числе и эффективной реализации договоренностей, достигнутых на высоком и высшем уровнях, армяно-казахстанские отношения и в будущем продолжат динамично развиваться в духе стратегического партнерства.

Уважаемый Никол Воваевич, желаю Вам многих успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Армении - благополучия и процветания!>.

В послании первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева говорится: <Уважаемый Никол Воваевич!

Примите мои теплые поздравления по случаю Вашего Дня рождения!

Ваша активная государственная деятельность и выдающиеся личные качества всегда способствовали социально-экономической модернизации Армении.

Уверен, что традиционно дружественные армяно-казахские отношения и в будущем продолжат укрепляться и развиваться на благо народов наших стран.

Уважаемый Никол Воваевич, желаю Вам, крепкого здоровья и благоденствия, а народу Армении -мира и процветания!>.

Премьер-министра Армении с Днем рождения поздравил также премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.