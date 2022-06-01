Среда, 1 Июня 2022 14:08

АрмИнфо.Министерство здравоохранения РА и Ереванский Государственный медицинский университет им. Гераци подписал соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, в частности в области экспертных обменов и повышения квалификации. Подписание документа состоялось в посольстве Франции Армении в присутствии французского посла Анн Луйо.

Как сообщает посольство Франции в Армении, французскую сторону, которая, в свою очередь, подпишет соглашение во Франции, представляют Лионский университет имени Клода Бернара, Университетский больничный комплекс Лиона и Больничный центр Ле Винатье.

Данным соглашением стороны разработают политику сотрудничества университетов и больниц в сфере здравоохранения, с целью продвижения программ обмена специалистами в данной области в рамках взаимной образовательной деятельности, в том числе как обмены в сфере профессиональной помощи в области медицинского обслуживания и курсы, так и в специализированном уходе.

Подписание данного соглашения символизирует укрепление сотрудничества между двумя странами в области здравоохранения. Оно предполагает сотрудничество между вышеперечисленными институтами, в частности, посредством практики обмена экспертами.

Посол Франции в Армении Анн Луйо приветствовала подписание этого соглашения, отметив, в частности: "Подписанием этого соглашения мы вступаем в новую фазу, которая позволит нам иметь еще больше программ обмена экспертами, передачи знаний, что является одной из основ нашего сотрудничества".