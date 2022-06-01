Среда, 1 Июня 2022 11:19

АрмИнфо.Как это ни странно может прозвучать, но начало процессу демонтажа Третьей Республики Армения было положено, пожалуй, еще на начальной стадии ее строительства. Подобное мнение выразил АрмИнфо доктор исторических наук Айк Демоян.

"Об этом возвестил еще первый президент Армении Левон Тер-Петросян, заявив, что Армения и армянская нация в национальной идеологии не нуждаются. Возможно, это было бы еще полбеды, если бы президент страны сформировал хотя бы альтернативу, в основе которой находилась цель построения государственности. Свободной от коррупции и потому стабильной и содержащей все предпосылки к укреплению", - заметил он.

Именно отсутствие подобной традиции, согласно историку, привело к мотанию армянской государственности по самым различным траекториям, исключая, содержащую в своей основе сильную армию, траекторию создания сильного государства. Получив в результате осенью 2020- го национальную катастрофу. А сегодня армянский народ оказался в тупике, в том числе благодаря неверному использованию собственной, накопившейся к весне 2018-го энергии. Что привело к ее задействованию внешними силами в целях, весьма далеких от интересов Армении.

Согласно Демояну, весной 2018-го у власти в стране оказалась группа людей в результате реализации давно подготовленной, долгосрочной программы. Реализация которой стала возможной именно благодаря предшествовавшему этому многолетнему извращению сути и содержания исторических возможностей Армении и армянского народа. В лице политической, экономической, научной элиты Армении и гораздо шире - Диаспоры.

"Именно в результате этого извращения благие побуждения наших интеллектуалов - инициаторов Движения 1988-го по созданию мощной армянской государственности в течение десятилетий привели к созданию людоедского государства. А защита прав человека, начиная с 90-х, были заменены, сопровождаемыми накоплением первоначального частного капитала, чередой нераскрытых убийств. Что стало возможным в результате трансформации первоначальных намерений некоторых инициаторов создания Третьей Республики", - подчеркнул он.

Дальше - больше. Принятие решений идущих вразрез интересам и целям по строительству государства, согласно историку, сопровождалось решением о необязательности высшего образования и интеллекта как составных общественного развития. В результате лица, принимающие решения, решили превратить сознательную массу граждан в массу несознательную. В первую очередь при помощи основного инструмента дегенератизации - телевизора.

"И вот здесь мы приходим к главному. Люди, для которых еще вчера Геноцид армян, "Цицернакаберд", независимость Арцаха и суверенитет Армении были красной линией, частью системы ценностей, уже сегодня не готовы вести обсуждения вокруг этих вопросов. Просто потому что в течение трех десятилетий подвергались моральному терроризму со стороны лиц, принимающих в Армении решения. В результате то, что еще вчера было невозможным, сегодня стало вполне возможным", - подытожил историк