АрмИнфо.Организация Объединенных Наций (ООН) и международное сообщество не предоставили базовой гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха, не соблюдая основной принцип Целей устойчивого развития ''leaving no one behind'' (не оставлять никого в стороне).

Об этом заявил постоянный представитель Армении в ESCAP Ваграм Кажоян в ходе 78-го заседания Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (78th session of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - ESCAP).

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе своего доклада Кажоян затронул имеющиеся проблемы в повестке устойчивого развития. В этой связи он указал на развязанную Азербайджаном в 2020 году войну, которая привела к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе.

Согласно источнику, в ходе заседания армянская делегация также приняла участие в ряде важных для Армении тематических заседаний, провела ряд двусторонних встреч с делегациями стран- членов комиссии и стран-наблюдателей. Помимо этого, Кажоян провел встречу с исполнительным секретарем ESCAP Армидой Салсией Алишахбана, которой вручил свои верительные грамоты. Стороны обсудили перспективы сотрудничества между Арменией и Комиссией.

Отметим, что 78-е заседание ESCAP состоялось с 23 по 27 мая в Бангкоке. Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана, созданной в 1947 году, поручено заниматься экономическими и социальными проблемами данного региона. ЭСКАТО предоставляет разнообразную техническую помощь, уделяя основное внимание непосредственному консультированию правительств, подготовке кадров и обобщению регионального опыта и информации путем совещаний, публикаций и организации межнациональных сетей связи. Комиссия проводит в жизнь программы и проекты стимулирования роста, улучшения социально- экономических условий и содействия созданию основ современного общества.