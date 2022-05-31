Вторник, 31 Мая 2022 19:15

АрмИнфо. Армения имеет потенциал для противостояния геополитическим вызовам и угрозам. Но не с этой властью. Подобное мнение выразил АрмИнфо член Совета Республиканской партии Армении, экс-замминистра обороны Артак Закарян.

"У нас, знаете ли, есть свои подсчеты, опирающиеся на текущую ситуацию в международных отношениях и сопутствующие, в том числе региональные тренды. Могу сказать, что еще месяц - полтора реализации пашиняновской "повестки мира" и мы окажемся в состоянии новой войны. В этом свете, лишь прекращение всех этих глупостей властей позволит Армении избежать подобных опасных перспектив. Последнее же возможно исключительно в случае их отстранения от власти", - заметил он.

Республиканец убежден в отсутствии самой повестки мира не только в армяно-азербайджанских отношениях, но и в мире, в международных отношениях, в целом. В этом свете, сам факт наличия, озвучивания подобной фальсифицированной повестки руководством Армении, по его оценкам, вызывает удивление не только среди армянской оппозиции, но и среди руководителей стран - партнеров Армении.

Закарян убежден, что достижение мира возможно исключительно путем борьбы, а не фальсифицированными политическими установками. Особенно содержащими в своем фундаменте пораженчество и стремление добиться мира посредством все новых и новых уступок противнику. Подобная политика, согласно республиканцу, априори обречена на поражение и лишена каких-либо перспектив. Более того, на его взгляд, это понимают уже даже в самой правящей партии.

"Повестка повесткой, планы планами, но допустить реализации этого классического политического идиотизма мы не можем и не будем. Оппозиция не допустит достижения фантастического мира посредством сдачи наших реальных территорий и интересов. Мы не допустим отказа от наших потенциальных возможностей развития в будущем. Возможностей, являющихся фундаментом поддержания армянской государственности, суверенитета и независимости", - подытожил Закарян.