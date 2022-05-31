Вторник, 31 Мая 2022 18:59

АрмИнфо. Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил непоколебимую приверженность Парижа переговорам по заключению мирного соглашения и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Это нашло отражение в поздравительном письме Макрона президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня Независимости.

"Можете быть уверены, я поддерживаю наметившуюся в последние месяцы положительную динамику и результаты, достигнутые как в установлении прямых контактов между Азербайджаном и Арменией на уровне министров иностранных дел, так и в создании двусторонней комиссии по пограничным вопросам. Создание климата доверия важно для мира в регионе", - цитирует Макрон, азербайджанское АПА.

Отметим, что на сайте Елисейского дворца на момент публикации материала какого-либо сообщения о поздравительном послании не было