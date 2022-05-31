Вторник, 31 Мая 2022 18:51

АрмИнфо.В рамках официального визита в Грузию президент Армении Ваагн Хачатурян встретился со спикером грузинского парламента Шалвой Папуашвили.

Как сообщает пресс-служба президента РА, Папуашвили отметил, что особо ценит тот факт, что Ваагн Хачатурян совершил свой первый официальный визит в Грузию в качестве президента Армении. "Такие визиты на высоком уровне укрепляют многовековую дружбу между нашими странами", - сказал он.

В свою очередь Ваагн Хачатурян отметил, что Армения высоко ценит и придает важное значение армяно-грузинским отношениям.

В ходе встречи была особо отмечена роль межпарламентского сотрудничества, организация регулярных встреч групп дружбы и комитетов, действующих в парламентах двух стран. Была обоюдно указана необходимость дальнейшего развития и расширения особых добрососедских отношений между Арменией и Грузией.

В ходе встречи были затронуты вопросы региональной безопасности и укрепления стабильности, отмечено, что и Армения, и Грузия заинтересованы в установлении прочного и долгосрочного мира, так как это является основным и наиважнейшим залогом развития региона.

Ваагн Хачатурян и Шалва Папуашвили подчеркнули, что основанные на взаимном доверии, постоянном диалоге и сотрудничестве, отношения между двумя странами, всегда находились на высоком уровне и продолжат развиваться в том же ключе.

В завершение встречи Ваагн Хачатурян сделал запись в книге почетных гостей парламента Грузии.

"Я рад совершить свой первый официальный визит в Грузию, в страну, с которой у нас страна, с которой у нас тысячелетние сходства, культурные и цивилизационные общности. Уверен, что мой визит станет новым импульсом для дальнейшего укрепления и углубления отношений между нашими странами", - написал президент Армении.

В рамках визита в Грузию президент Армении Ваагн Хачатурян вместе с делегацией посетил площадь Героев и возложил венок к мемориалу героев, павших за единство Грузии. Это памятник грузинским юнкерам, погибшим в 1921 году в боях с Красной Армией, предводителям антисоветского восстания 1924 года, а также павшим во время военных действий в Абхазии в 1992-1993 годах и пятидневной войны в Южной Осетии в августе 2008 года - в общей сложности около 4 тысячам человек".