Вторник, 31 Мая 2022 18:12

АрмИнфо.Текущие армяно-азербайджанские проблемы совершенно не ограничиваются Арменией и Азербайджаном и даже Южным Кавказом. Это небольшой элемент, компонента Большой игры. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны, доктор политических наук Рачья Арзуманян.

"Подобный вывод напрашивается при проведении даже поверхностного

анализа. И я совершенно не понимаю в силу каких причин, отталкиваясь от каких реалий, наши переговорщики считают себя в состоянии разделить проблему Арцаха от "Армянского вопроса". Последний, между прочим, никуда не делся и продолжает оставаться частью международной повестки. А вот в Ереване, почему-то, думают, что его можно отделить от процессов, идущих на Большом Ближнем Востоке", - подчеркнул он.

Между тем, геополитические реалии, согласно Арзуманяну, совершенно не

оставляют места для реализации армянских чиновничьих мечтаний. А именно достичь мира с не в меру агрессивными соседями в условиях превращения всех окружающих регионов в театр военных действий. Пусть и различной степени интенсивности.

Последнее убийство армянского военнослужащего, размахивание кулаками

Алиева эксперт рассматривает как продолжение логической политики военного давления Азербайджана последних двух десятилетий в отношении Армении. И то, что Ереван сути этой политики стремится упорно не понимать, предпочитая находится в состоянии оторванных от реалий надежд на мир, на его взгляд, является исключительно проблемой Еревана.

Касаясь непосредственно арцахского кейса армяно-азербайджанских

противоречий, эксперт заметил, что никакого понижения международной планки в вопросе статуса Арцаха нет, и не было. Более того, после своеобразного разрешения Арцахской проблемы Россией и Турцией осенью 2020 года именно геополитические процессы в исполнении других международных акторов продемонстрировали совершенно другие реалии. Реалии, от которых, согласно Арзуманяну, в своих оценках ситуации оказались оторваны Путин с Эрдоганом. Реалии, в рамках которых вдруг стало ясно, что ни проблема Арцаха, ни "Армянский вопрос" не закрыты, а Арцах по-прежнему ждет своего статуса.

"И вот именно в рамках этих геополитических реалий Анкара, Москва и,

соответственно, Баку вынуждены действовать. Отсюда очередные проявления Алиевым угрозы применения силы, и ее применения в виде убийства нашего парня. Действовать с целью убедить Ереван отказаться от подходов, которые уже готово сформировать и принять международное сообщество. И которые не имеют ничего общего с подходами Турции и РФ", - подытожил эксперт.