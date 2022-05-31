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АрмИнфо. В рамках визита на Кипр делегация во главе с председателем Национального Собрания Арцаха Артуром Товмасяном встретилась с депутатом Европарламента Кипра Костасом Мавритисом.
Как сообщает пресс-служба НС НКР, делегация Арцаха на Кипре также посетила ежегодный отчетный концерт танцевальной группы "Амазгаин" (всенациональный), посвященный Учебному заведению Мелконян.
Ранее в парламенте Арцаха сообщили, что визит в Никосию проходит по приглашению Бюро "Ай Дата" Кипра. В рамках визита делегация Арцаха встретилась с председателем правящей на Кипре партии "Демократический сбор" (ДИСИ) Аверофом Неофиту и вице-председателем Харисом Георгиадисом. Делегация во главе со спикером парламента Арцаха провела встречу с мэром Никосии Константиной Йоркациса и членами Совета старейшин Ольгой Марутиа и Валериосом Танилитисом. Во встречах приняли участие также представитель кипрского комитета АРФД Симон Айнечян и председатель правления комитета "Ай Дат" Акоп Газанчян. В тот же день на мероприятии, приуроченном к 104-летию Первой Республики Армения, с речью выступил председатель Национального собрания Артур Товмасян.
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|Оппозиционный депутат: За май полиция получила 6,5 млн долларов в виде премий от уплаченных гражданами налогов
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|Экологическое сообщество Армении выступает против поправок в Кодексе РА о недрах
|Зурабишвили: Мир в нашем регионе - это то, что нам нужно для экономического развития и стабильности Армении и Грузии
|Зампред РПА: Участникам начавшейся в Роттердаме Политической Ассамблеи ЕНП вручены буклеты о последних событиях в Армении
|Посольство Туркменистана организовало вело пробег турнир, посвящённый Всемирному дню велосипеда.
|Следствие по делу об избиении пожилых людей в Гюмри в ходе оппозиционного автопробега завершено
|За последнюю неделю в Армению подтвердилось 24 новых случая заражения коронавирусом, скончался 1 человек
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Опрос MPG: Большинство населения недовольны внутриполитической ситуацией в Армении
|Опрос: В Армении выражают категоричное несогласие с возможным переходом Арцаха в состав Азербайджана
|В результате столкновений между полицейскими и демонстрантами в Ереване пострадавшие есть с обеих сторон
|Таможенный атташе: Причина скопления на КПП <Верхний Ларс> - низкая пропускная способность
|С 14 июня ЮКЖД приступает к осуществлению перевозок по маршруту Ереван-Батуми-Ереван
|Генпрокуратура требует конфискации имущества Сейрана Оганяна
|Давид Амбарян назначен замглавы МЧС Армении
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|Мирзоян: Ситуация в Южно-кавказском регионе продолжает оставаться нестабильной и напряженной
|Глава МИД Армении рассказал об ожиданиях от Турции в процессе нормализации двусторонних отношений
|Станислав Зась: В ОДКБ готовы к защите интересов государств-членов в режиме 24/7
|Между участниками Движения сопротивления и полицейскими произошли столкновения у третьего правительственного здания
|Оппозиционер: Реальные политические процессы давно протекают не в парламент Армении, а на площади Франции
|В Гегаркуникской области Армении произошло землетрясение
|МИД Армении осудил провокацию ВС Азербайджана, в результатe которой погиб военнослужащий ВС РА
|Мирзоян Алиеву: Не Азербайджан создавал МГ ОБСЕ и не ему ее распускать
|Оппозиционные силы в Армении и Арцахе проведут сегодня общереспубликанские митинги
|Инициатива "В защиту Арцаха" решительно осуждает шаги, предпринятые нынешним правительством Армении по вопросу Арцаха
|От вражеской пули тяжелое ранение получил военнослужащий-срочник ВС РА Давид Варданян
|Встреча мэра Парижа с президентом Арцаха вызвала истерику в Баку
|Фракция "Гражданский договор" не примет участия во внеочередном заседании парламента Армении, инициированном оппозицией
|Полиция Армении заключила под стражу членов группы "Сасна црер"
|Армянская повестка: стратегия без комплексов - оппозиционер
|Ереван отреагировал на выпады Алиева в адрес Армении и Арцаха, призвав воинственной риторикой не торпедировать переговоры
|Госминистр Арцаха Алиеву: результаты делимитации и демаркации с Арменией не могут повлиять на нынешний и будущий статус НКР
|Высшее руководство Арцаха вступилось за Аветика Чалабяна и призывает прокуратуру Армении выпустить его на свободу
|У Армении новые послы в Южной Корее, Чили, Сан-Марино и на Кипре
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|Алиев: Если Ереван и Баку определяют границы, то о каком статусе Нагорного Карабаха может идти речь?!
|Премьер Армении и посол Франции обсудили посреднические усилия Парижа в рамках МГ ОБСЕ
|Читать больше
|Прогноз: Армения имеет потенциал противостояния геополитическим вызовам. Но не с этой властью
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