Вторник, 31 Мая 2022 13:55

АрмИнфо. В рамках визита на Кипр делегация во главе с председателем Национального Собрания Арцаха Артуром Товмасяном встретилась с депутатом Европарламента Кипра Костасом Мавритисом.

Как сообщает пресс-служба НС НКР, делегация Арцаха на Кипре также посетила ежегодный отчетный концерт танцевальной группы "Амазгаин" (всенациональный), посвященный Учебному заведению Мелконян.

Ранее в парламенте Арцаха сообщили, что визит в Никосию проходит по приглашению Бюро "Ай Дата" Кипра. В рамках визита делегация Арцаха встретилась с председателем правящей на Кипре партии "Демократический сбор" (ДИСИ) Аверофом Неофиту и вице-председателем Харисом Георгиадисом. Делегация во главе со спикером парламента Арцаха провела встречу с мэром Никосии Константиной Йоркациса и членами Совета старейшин Ольгой Марутиа и Валериосом Танилитисом. Во встречах приняли участие также представитель кипрского комитета АРФД Симон Айнечян и председатель правления комитета "Ай Дат" Акоп Газанчян. В тот же день на мероприятии, приуроченном к 104-летию Первой Республики Армения, с речью выступил председатель Национального собрания Артур Товмасян.