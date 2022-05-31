Вторник, 31 Мая 2022 13:33

АрмИнфо.По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает перс-служба Кремля, рассмотрен ход реализации договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года с акцентом на решение конкретных вопросов, связанных с налаживанием в регионе мирной жизни и укреплением стабильности, разблокированием экономических связей и транспортных коммуникаций.

Ильхам Алиев информировал о состоявшейся 22 мая в Брюсселе встрече с премьер- министром Армении Николом Пашиняном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Обсуждены некоторые актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в торгово- экономической области. Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее углубление российско-азербайджанского стратегического партнёрства, в том числе с учётом итогов официального визита президента Азербайджана в Москву в феврале 2022 года. Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении Кремля.

В Брюсселе 22 мая состоялась трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Евросовета Шарля Мишеля. По итогам переговоров Мишель сообщил, что в ближайшее дни состоится первое заседание пограничных комиссий, в ходе которого будут рассмотрены вопросы, связанные с делимитацией границы между Арменией и Азербайджаном.

В заявлении главы Евросовета по итогам встречи с лидерами Армении и Азербайджана 22 июня, по вопросу транспортной связи отмечается, что лидеры договорились о необходимости приступить к разблокированию транспортного сообщения. "Они согласовали принципы, регулирующие транзит между западным Азербайджаном и Нахиджеваном и между различными частями Армении через Азербайджан, а также международные перевозки через коммуникационную инфраструктуру обеих стран. В частности, они договорились о принципах управления границами, безопасности, земельных сборах, а также таможенных правилах в контексте международных перевозок. В ближайшие дни вице-премьеры продолжат эту работу", - заявил Мишель.

При этом в заявлении Шарля Мишеля ни слова не говорится о статусе и будущем Нагорного Карабаха. Более того, глава Евросовета в своем заявлении вместо общепризнанного термина Нагорный Карабах использовал азербайджанский термин "Карабах" и формулировку "армянское этническое население Карабаха". Кроме того, в его заявлении не упоминаются ни трехсторонние договоренности на уровне лидеров Армении, Азербайджана и России, ни другие общепринятые принципы урегулирования.