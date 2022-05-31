Вторник, 31 Мая 2022 11:03

АрмИнфо.На основании каких решений палатка ВС РА была установлена в уязвимом, видимом и доступном для огня противника месте? Таким вопросом задался оппозиционной депутат парламентской фракции "Честь имею", экс-советник президента Арцаха по вопросам обороны Тигран Абраамян.

Он обратил внимание на тот факт, что азербайджанские СМИ публикуют фотографии, на которых якобы запечатлено место, где несколько дней назад был смертельно ранен военнослужащий ВС РА.

"На фотографиях видна палатка, в которой, предположительно, живут наши военнослужащие. Когда в день гибели нашего военнослужащего мне сказали, что в момент выстрела военнослужащий находился в палатке, и вообще на этом участке военнослужащие спят в палатках, вспомнил заверения этих властей о том, что передний край оснащен необходимыми условиями для проживания.

Если даже была установлена палатка, то на основании каких решений она была установлена в уязвимом, видимом, доступном для огня противника месте?", - написал Абраамян на своей странице в Facebook.

"Вспомните выделяемый полиции большой поощрительный бюджет, насилие в отношении граждан в центре Еревана войск полиции, и палатки и незащищенные участки на границе.

Для них силовая система имеет одну цель - выполнять роль тупого инструмента, а защита границ оставлена на прихоть Азербайджана", - добавил депутат, отметив, что не размещает распространенную азербайджанской стороной фотографию, чтобы никак не оскорбить чувства родных погибшего военнослужащего.

Отметим, что МО РА 28 мая сообщило, что военнослужащий срочной службы МО РА, рядовой Давид Варданян получил огнестрельное ранение в пах с левой стороны, на боевом посту, в результате выстрела со стороны снайпера противника. Он был госпитализирован и скончался не приходя в создание 29 мая ночью.

Меж тем, в азербайджанском оборонном ведомстве заверили, что не причастны к убийству военнослужащего ВС РА. А его смерть результат выяснения межличностных отношений. Для большей убедительности они выложили фотографии якобы с места инцидента. В Минобороны Армении никак не отреагировали на данные заявления азербайджанской стороны. Запросы армянских СМИ в оборонное ведомство по этому вопросу также остались без ответа.