Вторник, 31 Мая 2022 11:03

АрмИнфо."За май полиция получила 6,5 миллионов долларов в виде премий от уплаченных мной и вами налогов". Об этом на своей странице в Facebook написал депутат от оппозиционной фракции "Армения" Артур Казинян.

"Медработники не получили премий, учителя также, а вот полицейские получили. Никол (премьер-министр РА - ред.) сейчас плевать хотел на врачей и учителей, они его не интересуют, ведь он уже получил их голоса в прошлом году. Теперь полиция для него важнее, потому что полицейские стали наемниками, удерживающим его у власти", - написал Казинян.

При этом он добавил, что учителей и врачей он (премьер - ред.) опять обманет темой о "бывших и награбленном" на следующих выборах и получит их голоса, а премию в размере 6,5 млн долларов получат полицейские.

Ранее в Полиции Армении отмечали, что материальное поощрение - явление далеко не новое в системе полиции и выделяется не за действия за их действия во время уличных акций гражданского неповиновения. В полиции отметили, что премии выдавались как до, так и после принятия закона "Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности", принятого в 2014 году.