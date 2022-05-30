Понедельник, 30 Мая 2022 19:54

АрмИнфо. Мир в нашем регионе - это то, что нам нужно для экономического развития и стабильности Армении и Грузии. Об этом написала президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем микроблоге в Твиттер, после церемонии встречи главы Армении Ваагна Хачатуряна, который сегодня с официальным визитом отправился в Тбилиси.

"Перед нашим регионом стоят новые задачи, но также и новые возможности", - добавила Зурабишвили.

Официальная церемония встречи президента Армении прошла возле резиденции президента Грузии во Дворце Орбелиани.

Прозвучали государственные гимны Республики Армения и Грузии, президенты почтили государственный флаг Грузии и представили друг другу государственные делегации.

"Я убежден, что как президенты стран с добрососедскими отношениями мы можем внести значительный вклад в укрепление и углубление двусторонних отношений на благо наших стран", - написал президент Армении в книге почетных гостей Дворца Орбелиани.

В рамках официального визита состоялась встреча президентов Армении и Грузии тет-а- тет и в расширенном составе, после чего Ваагн Хачатурян и Саломе Зурабишвили выступили с совместными заявлениями для СМИ.

Хачатуряна в ходе брифинга отметил, что Армения придает большое значение развитию отношений с соседней Грузией. По его словам, интенсивность встреч на высоком уровне свидетельствует о выполнении двусторонних обязательств по дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. "Сегодня мы с г-жой президентом за короткий промежуток времени обсудили ряд вопросов - транспорт, связь, коммуникации, гуманитарные вопросы. Мы еще раз подтвердили нашу приверженность поддержанию высокого уровня многосторонних отношений и говорили об углублении сотрудничества в сфере высоких технологий, что будет очень важно для наших стран и позволит добиться успеха в регионе. Также необходимо, чтобы каждый делился своим опытом с соседним государством. Думаю, что разные пути, избранные нами, дадут нам возможность углубить наши отношения, а также поговорить о безопасности, региональных проблемах. Хочу подчеркнуть, что в подобных вопросах, региональных и мирных, все основано на грузино­армянской дружбе. Желаю успеха всем нашим начинаниям", - заявил Ваагн Хачатурян, передает первый канал Грузии.

В рамках официального визита президент Республики Армения также проведет встречи с премьер-министром Грузии и председателем парламента.