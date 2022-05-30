Понедельник, 30 Мая 2022 17:02

АрмИнфо.За последнюю неделю в Армении было проведено 10 307 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 24 человек (недельный рост на 9,1%), выздоровело - 385, скончался - 1.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, фактическое лечение получает 48 пациентов (со снижением за неделю на 87,6%).

В общей сложности, в стране было проведено 3 099 602 теста, из коих было выявлено 422 963 случая заражения, выздоровело 412 606 человек, летальных исходов - 8 625.

При этом, за последнюю неделю полностью вакцинировалось от коронавируса 1 006 554 человека, что на 0,3% выше показателя недельной давности.

Согласно источнику, по положению на 29 мая с.г. в общей сложности в стране получили 2 199 416 доз антиковидной вакцины, из коих первым компонентом вакцинировалось 1 134 399 граждан (с недельным ростом на 0,1%). Число ревакцинированных граждан за последнюю неделю выросло на 3,1%, достигнув 54 415.

Напомним, что на сегодняшний день в Армении без каких-либо ограничений доступны антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского (AstraZeneca), китайского (Коронавак и Синофарм), Phizer (американского производства) и <Спайквакс> производства американской компании Moderna.