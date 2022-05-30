Понедельник, 30 Мая 2022 16:46

АрмИнфо.Большинство населения Армении недовольно складывающейся в стране внутриполитической ситуацией. К такому выводу приводят данные очередного социологического опроса консалтинговой компании MPG <Дипломатия 3.0>, который был проведен с 26 по 28 мая.

В частности, свою неудовлетворенность выразили 66,5% опрошенных, из коих 49,9% нынешнюют ситуацию оценивают крайне отрицательно, а 16,6% - скорее отрицательно. Тем не менее, 7,3% вполне удовлетворены ею, и 15% - скорее положительно оценивают происходящее, нежели отрицательно.

При этом к борьбе оппозиции более трети опрошенных относятся негативно (33%), 12,3% - скорее негативно, чем положительно, 15,9% являются сторонниками оппозиционного движения, и 16,6% скорее положительно оценивают, нежели отрицательно. 22% - затруднились ответить. При этом в Ереване к уличной борьбе оппозиции присоединилось 15,5% респондентов, в областях - 4,1%, в целом по Республике - 8,2%. Из сторонников оппозиции 64,6% свою позицию выражают, участвуя в митингах, 31,7% - в социальных сетях (Фейсбук), 19,5% - в автопробегах, 18,3% - в акциях неповиновения.

Согласно результатам опроса, 16,9% однозначно отрицательно оценивают работу правоохранительных органов во время акций неповиновения, 20,3% - скорее отрицательно, 26,3% - полностью положительно, 19,8% - скорее положительно, и 16,6% - затруднились с ответом.

На вопрос, что необходимо для разрешения сложившейся внутриполитической ситуации, 27,6% отметили, что каких-либо изменений не нужно, 26,6% - видят выход в новых парламентских выборах, 21,8% - в формировании переходного правительства, 11,4% - считают, что есть необходимость в оказании давления на оппозицию и 12,6% - затруднились ответить.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Республики Армении в период с 26 по 28 мая этого года, объем выборки составил 1003, ошибка выборки +/- 3%.

Напомним, что в 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.