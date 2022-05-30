Понедельник, 30 Мая 2022 16:31

АрмИнфо. С 14 июня по 30 сентября компания <Южно-кавказская железная дорога> приступает к осуществлению летних пассажирских перевозок по маршруту Ереван-Батуми-Ереван.

Как говорится в официальном сообщении компании, перевозка по данному маршруту будет осуществляться два раза в неделю: из Еревана по вторникам и пятницам, отправление из Батуми - по средам и субботам.

При этом в остальные дни недели будет курсировать пассажирский поезд по маршруту Ереван-Тбилиси- Ереван: отправление из Еревана по понедельникам, средам, четвергам, субботам, воскресеньям, а отправление из Тбилиси по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам, воскресеньям. <Совмещение двух международных маршрутов связано с повышенным спросом на тбилисском направлении>, - говорится в сообщении.

Согласно источнику, в составе обоих международных поездов - современные, комфортабельные вагоны, закупленные ЮКЖД в 2021 году. Вагоны оборудованы современной системой кондиционирования, Wi-Fi, удобствами для людей с ограниченными физическими возможностями.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.