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АрмИнфо.Фракция "Гражданский договор" не примет участия во внеочередном заседании парламента Армении, инициированном оппозиционными блоками "Армения" и "Честь имею" и намеченном на 3 июня. Об этом сообщил секретаря правящей фракции ГД Артура Ованнисяна.
"Уже более месяца парламентская оппозиция ведет уличную борьбу с декларативными лозунгами спасения Арцаха, пока не предлагая никакого логичного пути решения арцахской проблемы.
Сейчас более чем очевидно, что парламентская оппозиция вновь пытается использовать арцахский вопрос исключительно во внутриполитических целях. Именно на это направлена инициатива созыва внеочередного заседания Национального Собрания. Не имея поддержки народа, не имея аудитории на площади, парламентская оппозиция пытается использовать трибуну Национального собрания как рычаг для "парализации города"", - отметил Ованнисян.
Он отметил, что парламентская оппозиция месяцами бойкотировала работу межпарламентских делегаций, отказываясь представлять интересы Арцаха на различных международных площадках.
При этом депутат от правящей силы добавил, что фракция ГД не поддастся на политический шантаж и не примет участия во внеочередном заседании, но продолжит защищать права Арцаха и его населения на всех уровнях и платформах.
Напомним, что парламент Армении созовет внеочередное заседание 3 июня в 16?00 по требованию оппозиционных фракций "Айастан" и "Честь имею". На повестке - обсуждение и принятие заявления об армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношениях
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|Оппозиционные силы в Армении и Арцахе проведут сегодня общереспубликанские митинги
|Инициатива "В защиту Арцаха" решительно осуждает шаги, предпринятые нынешним правительством Армении по вопросу Арцаха
|От вражеской пули тяжелое ранение получил военнослужащий-срочник ВС РА Давид Варданян
|Встреча мэра Парижа с президентом Арцаха вызвала истерику в Баку
|Фракция "Гражданский договор" не примет участия во внеочередном заседании парламента Армении, инициированном оппозицией
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|Алиев: Если Ереван и Баку определяют границы, то о каком статусе Нагорного Карабаха может идти речь?!
|Премьер Армении и посол Франции обсудили посреднические усилия Парижа в рамках МГ ОБСЕ
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|Спикер парламента Армении и президент Черногории обсудили гуманитарные вопросы, возникшие после 44-дневной войны
|Сторонники Движения сопротивления перекрыли трассу Ереван-Севан в районе города Чаренцаван
|Премьер Армении и посол России обсудили роль МГ ОБСЕ в урегулировании карабахского конфликта
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|Лавров: Американские биолаборатории есть в Армении, Казахстане и в странах Центральной Азии
|Премьер-министр Армении и президент Черногории за укрепление сотрудничества и кооперацию
|Болгария приветствует шаги Армении по улучшению региональной ситуации
|Глава МИД Азербайджана счел встречу в Брюсселе очень полезной и продуктивной
|ЕС готов усилить поддержку мер, направленных на установление мира на Южном Кавказе - Тойво Клаар
|Госсекретарь США приветствовал первое заседание армяно-азербайджанских пограничных комиссий
|Мнение: Противостояние между Россией, Белоруссией и коллективным Западом поставило ОДКБ на порог экзистенционального кризиса
|Пашинян: Одной из приоритетных задач Армении является защита культурного и религиозного наследия Арцаха
|Европейское бюро "Ай Дата" раскритиковало посреднические усилия главы Евросовета между Арменией и Азербайджаном
|Президент Черногории прибыл с двухдневным официальным визитом в Армению
|Карин Тоноян рассказала о результатах встречи с Гагиком Джангиряном
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Глава МИД Армении и исполнительный директор "Алиф" обсудили вопросы сохранения армянского культурного наследия Нагорного Карабаха
|Глава МОНКС Армении провел ряд встреч в Лондоне
|Арарат Мирзоян и Анджей Каспршик обсудили посредническую роль МГ ОБСЕ в урегулировании карабахского конфликта
|Белорусский эксперт: В ОДКБ в отличие от НАТО есть дефицит блоковой дисциплины
|Белорусский дипломат: На лицо попытки развязывания отдельными мировыми игроками прокси войны против стран-участниц ОДКБ
|Линн Трейси: США продолжат содействовать урегулированию нагорно-карабахского конфликта
|Азербайджан передал Армении военнопленного Эдуарда Мартиросова
|Глава МИД Арцаха принял участие в церемонии вступления в должность новоизбранного президента Южной Осетии
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|Прогноз: Уступать свои позиции на Южном Кавказе Россия не будет
|Армения запустила свой первый спутник в Космос
|Глава МИД Арцаха встретился со своими коллегами из Республики Южная Осетия, Донецкой и Луганской Народных Республик
|У здания Высшего судебного совета проходит акция родителей погибших на 44-дневной войне солдат
|Посол России в Армении рассказал губернатору Сюника и мэру Капана о российских усилиях по обеспечению региональной безопасности
|Арам Первый: Мы полны решимости восстановить храм Дер эз-Зора
|"Армения" и "Честь имею" инициировали заседание парламента со своей повесткой
|Шествие Движения сопротивления с площади Гарегина Нжде направляется на площадь Франции
|Сенор Асратян: Сегодня армянин оказался на краю пропасти, потому что вместо того, чтобы смотреть вперед, он все время оглядывается назад
|Президент Арцаха созвал расширенное заседание Совбеза в связи с заявлением главы Евросовета
|Мирзоян: Анкара синхронизирует армяно-турецкий процесс с армяно-азербайджанскими отношениями
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|Прогноз: Перспектива превращения Ирана и Центральной Азии в очаги новых конфликтов влияет на Южный Кавказ
|Прогноз: США окажут на Турцию давление с целью нормализации отношений с Арменией
|Прогноз: Очень скоро Москва попытается возвратиться к роли доминанта в большой игре на Южном Кавказе
|Прогноз: Уступать свои позиции на Южном Кавказе Россия не будет
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