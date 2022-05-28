Суббота, 28 Мая 2022 15:00

АрмИнфо.Фракция "Гражданский договор" не примет участия во внеочередном заседании парламента Армении, инициированном оппозиционными блоками "Армения" и "Честь имею" и намеченном на 3 июня. Об этом сообщил секретаря правящей фракции ГД Артура Ованнисяна.

"Уже более месяца парламентская оппозиция ведет уличную борьбу с декларативными лозунгами спасения Арцаха, пока не предлагая никакого логичного пути решения арцахской проблемы.

Сейчас более чем очевидно, что парламентская оппозиция вновь пытается использовать арцахский вопрос исключительно во внутриполитических целях. Именно на это направлена инициатива созыва внеочередного заседания Национального Собрания. Не имея поддержки народа, не имея аудитории на площади, парламентская оппозиция пытается использовать трибуну Национального собрания как рычаг для "парализации города"", - отметил Ованнисян.

Он отметил, что парламентская оппозиция месяцами бойкотировала работу межпарламентских делегаций, отказываясь представлять интересы Арцаха на различных международных площадках.

При этом депутат от правящей силы добавил, что фракция ГД не поддастся на политический шантаж и не примет участия во внеочередном заседании, но продолжит защищать права Арцаха и его населения на всех уровнях и платформах.

Напомним, что парламент Армении созовет внеочередное заседание 3 июня в 16?00 по требованию оппозиционных фракций "Айастан" и "Честь имею". На повестке - обсуждение и принятие заявления об армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношениях