Суббота, 28 Мая 2022 14:11

АрмИнфо.Полиция Армении заключила под стражу членов группы "Сасна црер", захватившей Полк Патрульной службы Полиции июле 2016 года, в результате чего погибли трое полицейских.

Так, адвокат Мушег Шушанян на своей странице в Facebook написал, что был проинформирован о том, что полиция, не отмечая оснований и причин, арестовала члена "Сасна црер" Седрака Назаряна.

"Я связался с ними, но полицейские отказались разговаривать со мной. Только что меня проинформировали, что полицейские навестили также квартиру Варужана Аветисяна. А это значит, что приговор, вынесенный в отношении "Сасна црер", вступил в силу, и парней возвращают в тюрьму", - написал Шушанян, добавив, что увезли также члена группы Гагика Егиазаряна.

Утром общественно-политический деятель Заруи Постанджян сообщила, что из дому увезли также члена "Сасна црер" Павла Манукяна.

Напомним, что группа вооруженных людей 17 июля 2016 года проникла на территорию полка ППС полиции в Ереване и удерживала находящихся там людей. Они требовали отставки занимавшего тогда пост президента РА Сержа Саргсяна и освобождения содержащегося под арестом лидера оппозиционной организации "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.

В ходе захвата полка ППС и последующих событий, по официальным данным, пострадали 46 человек, из них 26 - сотрудники полиции. Трое полицейских были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых огнестрельные ранения различной степени тяжести. Семь пострадавших - медработники. СНБ Армении 31 июля сообщила о сдаче оружия и аресте 20 членов вооруженной группы.

В феврале 2021 года завершился суд по делу "Сасна црер", согласно вердикту суда, уголовное преследование в отношении Араика Хандояна было прекращено на основании его кончины.

Суд также постановил Павла Манукяна признать виновным и приговорить к 10 годам лишения свободы, без конфискации имущества. Выплаченные под залог освобождения деньги возвратить (аналогичное решение касательно залога принято по всем подсудимым).

Варужана Аветисяна был признан виновным и приговорен к 9.5 годам лишения свободы, без конфискации имущества.

Гагика Егиазаряна был признан виновным и приговорен к 9.5 годам лишения свободы, без конфискации имущества.

Седрака Назаряна был признан виновным иприговорен к 10 годам лишения свободы, без конфискации имущества.

Из других членов группы: Арег Кюрегян получил 7 лет и 1 месяц, Армен Билян - 4 года, Эдвард Григорян - 6 лет и 6 месяцев, Мхитар Аветисян

- 7 лет и 6 месяцев

Смбата Барсегяна суд признал виновным в убийстве двух полицейских - Артура Ванояна и Юрия Тепаносяна, приговорив к 25 годам тюрьмы.

Участники группы не только не признали своей вины, но и не раскаялись в содеянном.