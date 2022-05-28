Суббота, 28 Мая 2022 13:23

АрмИнфо.Армянское внешнеполитическое ведомство отреагировало на выпады президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес Армении и Нагорного Карабаха.

Так, в заявлении МИД Армении отмечается, что высказывания Алиева от 27 мая, еще раз свидетельствуют о деструктивности азербайджанской стороны, вольном, немеющем ничего общего с реальностью толковании договоренностей, продолжении агрессивной, воинственной политики.

"Притязания в отношении суверенной территории соседнего государства, заявления с позиции применения силы для достижения этих целей есть не что иное, как неуважение к нормам международного права, что ставит под серьезное сомнение искренность намерений Азербайджана по достижению мира в регионе", - подчеркнули в армянском внешнеполитическом ведомстве.

В этом связи в МИД РА посчитали необходимым подтвердить принципиальную позицию армянской стороны о том, что переговоры о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном должны проводиться на основе предложений обеих сторон, которые должны охватывать всю повестку, в том числе окончательное урегулирование нагорно- карабахского конфликта.

"Спекуляциями азербайджанской стороной делается попытка представить нагорно- карабахский вопрос как территориальный спор, в то время как речь идет о реализации прав арцахских армян и об исключении опасности этнических чисток.

В этой связи напоминаем, что международный мандат сопредседателей Минской группы ОБСЕ, полученный в 1995 году по содействию всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта, продолжает действовать", - отметили в МИД РА.

В этой связи официальный Ереван призвал руководство Азербайджана своей воинственной и экспансионистской риторикой не торпедировать обсуждения в существующем формате.

"В тоже время обращаем внимание международного сообщества на заявления официального Баку и рассчитываем на выражение однозначного отношения международных партнеров. Только в этих условиях можно будет добиться стабильности и мира на Южном Кавказе", - подытожили в МИД РА.

Отметим, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал ряд заявлений, которые не укладываются в логику мирной эпохи, провозглашенной и продвигаемой властями РА. Так, Алиев выразил притязания на суверенные территории республики Армении и пригрозил силой взять их. Он заверил, что международное право уже не работает, и всё решает сила, о чем свидетельствуют результаты 44-дневной войны в зоне нагорно-карабахского конфликта. В этом ключе он пообещал "вернуть Ереван и Зангенур". Он также вновь заверил, что нагорно-карабахский конфликт решен, а Минская группа ОБСЕ завершила свою деятельность.

Он также отметил, что Армения 1,5 года отказывалась определять границы с Азербайджаном, но 24 мая на азербайджано-армянской границе состоялась первая встреча комиссий. "Это имеет очень большой смысл. Это автоматически официально положит конец территориальным претензиям к Азербайджану реваншистских, фашистских сил в Армении. Потому что если мы определяем границы, то о каком статусе Нагорного Карабаха может идти речь?! Это территория Азербайджана и все это принимают. Поэтому первое заседание комиссий по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией очень важно", - подчеркнул Алиев.