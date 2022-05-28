Суббота, 28 Мая 2022 12:42

АрмИнфо.Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указы о назначении послов в четыре страны, в частности, в Южную Корею, Чили, Сан-Марино и Кипр.

Так, согласно указу Хачатуряна, посол Армении в Японии Арег Ованнисян назначен по совместительству дипломатическим представителем в Республике Корея (резиденция - Токио).

Другим указом посол Армении в Аргентине Ованнес Вирабян назначен по совместительству послом в Чили (резиденция - Буэнос-Айрес), посол РА в Италии Цовинар Амбарцумян - в Сан-Марино (резиденция - Рим), посол РА в Греции Тигран Мкртчян - на Кипре (резиденция - Афины).