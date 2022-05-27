Пятница, 27 Мая 2022 17:39

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает выражать притязания на суверенные территории республики Армении и грозится силой взять их. По заверению азербайджанского бессменного лидера, международное право уже не работает, и всё решает сила, о чем свидетельствуют результаты 44-дневной войны в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Окрыленный так называемой победой над Арцахом, при поддержке одной из сильнейших армий НАТО - Турции, теперь Алиев грозится взять "исторические азербайджанские территории - Ереван и Зангезур", заверяя, что они принадлежали Азербайджанской Демократической республике. Забывая, что указанная им республика, имела двухлетнюю жизнь, и была провозглашена Временным национальным советом мусульман Закавказья в Тифлисе при прекращении существования Закавказской федерации.

Затем, Алиев продолжил выдавать желаемое за действительное, вновь заверив, что нагорно-карабахский конфликт решен, а Минская группа ОБСЕ завершила свою деятельность.

"Сейчас постконфликтный период. Мы живем в этот период, диктуем повестку и в постконфликтный период, и за полтора года, прошедшие после войны, добились того, чего хотели. Мы добились, или же добиваемся всего, о чем я говорил", - покичился Алиев, также заверив, что весь мир, ведущие страны и ведущие международные организации приняли новые реалии и принимают за основу азербайджанскую повестку.

Он также отметил, что Армения 1,5 года отказывалась определять границы с Азербайджаном, но 24 мая на азербайджано-армянской границе состоялась первая встреча комиссий.

"Это имеет очень большой смысл. И в том плане, что мы определим границы, и это очень важно. Это автоматически официально положит конец территориальным претензиям к Азербайджану реваншистских, фашистских сил в Армении. Потому что если мы определяем границы, то о каком статусе Нагорного Карабаха может идти речь?! Это территория Азербайджана и все это принимают. Поэтому первое заседание комиссий по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией очень важно", - подчеркнул Алиев.

Еще одним важным направление Алиев назвал открытие транспортных коммуникаций через Сюникскую область Армении. "Армения всегда пыталась воспрепятствовать этому. Но опять же, посмотрите на официальное заявление брюссельской встречи, уже указано, что и железная, и автомобильная дорога будут проходить через Мегри, Зангезур. То есть мы добиваемся этого, и я говорил, что добьемся", - резюмировал Алиев.