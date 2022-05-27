Пятница, 27 Мая 2022 17:19

АрмИнфо.Председатель армянской комиссии по делимитации и безопасности границ между Арменией и Азербайджаном, вице-премьер- министр Мгер Григорян назвал конструктивной первую встречу национальных комиссий двух стран, которая состоялась 24 мая на границе в направлении Ерасха.

"Действительно, 24 мая мы провели первую встречу на границе. На этой встрече мы обсуждали исключительно организационные вопросы дальнейшей совместной работы, и в этом плане встречу считаю вполне конструктивной. По дате следующей встречи комиссий по делимитации и вопросам безопасности границ пока договоренностей нет, но есть подтверждения, что встреча состоится в Москве", - сообщил он ТАСС.

Григорян подтвердил, что на следующей неделе в Москве состоится заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам разблокирования транспортных и экономических связей в регионе под совместным председательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана.

"Конкретная дата этой встречи сейчас в процессе согласования, а

повестка встречи включает вопросы, касающиеся реализации

договоренностей, зафиксированных в пункте 9 трехстороннего заявления

лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 (10) ноября 2020 года и

заявления от 11 января 2021 года. Данная повестка не имеет отношения к делимитации", - добавил он.

23 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали указы о создании комиссий по делимитации и безопасности границ. А уже 24 мая 24 мая, в рамках выполнения достигнутых между Арменией и Азербайджаном договорённостей и на основании соответствующих распоряжений, на армяно-азербайджанской межгосударственной границе состоялась первая встреча вице- премьера Армении Мгера Григоряна и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева в формате совместной работы комиссий по вопросам делимитации и безопасности границы между РА и АР.

А 25 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что следующая встреча состоится на следующей неделе в Москве.