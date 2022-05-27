Пятница, 27 Мая 2022 13:50

АрмИнфо.Ереван настроен оптимистично, потому что действительно желает подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Об этом президент Армении Ваагн Хачатурян заявил в интервью DW на полях Всемирного экономического форума в Давосе, на просьбу высказать позицию относительно последнего раунда переговоров по Нагорному Карабаху под эгидой ЕС, учитывая идущие в Армении массовые протесты, участники которых обвиняют премьера Пашиняна в намерении "отдать" часть территории страны.

По убеждению Хачатуряна, без мирного существования соседей на этой территории невозможно двигаться дальше не только "нам, но и всем странам в этом регионе".

"Я имею в виду и Турцию, и Иран, и Азербайджан, и Грузию, и Армению. Мы должны найти возможности для мирного сосуществования. Сейчас это реально, тем более что есть посредники: и в лице Европейского Союза, и в лице России, и в лице Минской группы (ОБСЕ. - Ред.). Мы должны использовать эти возможности", - сказал глава РА.

При этом он напомнил, что это уже третья встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. "Это дает надежду, что ЕС хочет довести дело до конца, то есть до подписания документа о мире между Арменией и Азербайджаном. Конечно, это будет трудный путь, ведь конфликт идет с 1990-х годов. Но главное, что есть желание с обеих сторон и есть люди, которые хотят помочь обеим сторонам договориться", - добавил Хачатурян.

Говоря о митингах с стране, президент заверил, что Армения демократическая страна, и каждый гражданин или группа людей имеют возможность высказаться. "Конечно, мы должны с ними общаться, работать, объяснить им, о чем идет разговор между Арменией и Азербайджаном, какими будут условия договора. Мы все заинтересованы в решении этого вопроса, но еще больше - в том, чтобы никто не считал себя побежденным и никто не мог сказать, что он победил. (:) Главное

- чтобы мы могли сделать невозможными любые военные действия. (:) После подписания мирного договора должна начаться эра совместного мирного сосуществования", - сказал он.

На вопрос видит ли он связь между последней эскалация в Нагорном Карабахе и началом войны в Украине, Хачатурян отметил, что в Ереване действительно видят тут взаимосвязь.

"Потому что мы пытались понять, почему Азербайджан выбрал для провокаций - включая отключение газопровода, ведущего в регион (Нагорного Карабаха. - Ред.), - именно этот момент, зимой. Ведь это означало, что столица региона, Степанакерт, осталась без отопления, а люди замерзали. Мы пришли к выводу, что Азербайджан, очевидно, воспользовался тем, что мир отвлекся на кризис в Украине, чтобы продолжить работу, которую он начал в сентябре 2020 года. Мы также увидели параллели между этой последней провокацией и войной 2020 года, где обстоятельства были схожи. Тогда мир был отвлечен ковидным кризисом, США были сосредоточены на своих президентских выборах. У каждой страны были внутренние проблемы, которые нужно было решать, поэтому они (Азербайджан. - Ред.) воспользовались этой возможностью, чтобы нанести удар", - добавил Хачатурян.

"Мы считаем, что именно по этой причине наши обращения к международному сообществу в то время были услышаны, но из них мало что вышло. В данном случае мы смогли предоставить российским миротворцам, находящимся в Нагорном Карабахе, доказательства того, что Азербайджан нарушил соглашение о прекращении огня. Те же доказательства мы предоставили Европейскому Союзу, американцам и представителям Минской группы ОБСЕ: азербайджанцы не были заинтересованы в соблюдении соглашения и вместо этого пытались вытеснить местных армянских жителей с их земель - но мы смогли пресечь эти попытки", - заверил президент Армении.

По его словам, недавние встречи между главами двух государств (Армении и Азербайджана. - Ред.) дали армянской стороне надежду, что подобные попытки не повторятся.

-Меж тем на уточнение, есть ли у Армении - как члена ОДКБ опасения, что Россия может обратиться с просьбой в связи с конфликтом в Украине, как это было в случае Казахстана, Хачатурян сказал, что эти опасения понятны.

"У нас есть ряд обязательств перед различными международными организациями, включая ОДКБ. И когда нас призывают эти обязательства выполнить, нам, Республике Армения, необходимо принимать решение", - сказал он.

Что касается действий в Казахстане, продолжил президент Армении, то все вовлеченные страны самостоятельно приняли решение об участии. "В (случае с Украиной. - Ред.), я думаю, повода для опасений нет. В конце концов, Армения остается независимым государством. Просьбы о помощи могут поступать - но мы сами принимаем решение, действовать в соответствии с ними или нет. Мы прекрасно понимаем, что это значит",

- сказал глава армянского государства, при этом заверив, что дипломатическое решение конфликта в Украине достижимо.

"По крайней мере, я надеюсь на это. Потому что, в конечном счете, только дипломатическое решение является возможным. Именно поэтому я сомневаюсь, что Армения получит какую-либо просьбу об участии в военных операциях в других странах, да она и не должна получать таких просьб.

Не будем забывать, что Армения уже участвовала в различных миротворческих миссиях - например, в Афганистане, Сирии, Ливане. Наш контингент был прикреплен к немецкому командованию в Афганистане, где мы выполняли специальную миссию. Все это говорит о том, что мы не в первый раз направляем войска для участия в миротворческих миссиях за рубежом", - сказал Хачатурян.

По его убеждению, оказание поддержки странам, которые об этом просят,

- это для большинства стран довольно рутинная операция. "Если это мирная миссия, почему бы ее не выполнить? Военные операции - это другое дело. Они требуют другого подхода, о котором я бы не хотел голословно рассуждать. Я бы хотел, чтобы наша страна передвигалась по миру с миролюбивыми намерениями и строила отношения с другими странами на основе взаимопонимания", - подытожил Хачатурян.