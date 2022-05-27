Пятница, 27 Мая 2022 11:38

АрмИнфо.На фоне распространения в мире оспы обезьян с целью предотвращения проникновения заболевания в Армению, принято решение о запрете ввоза на территорию республики приматов и грызунов. Об этом сообщает пресс-служба Инспекционного органа безопасности продуктов питания Армении.

В инспекционном Органе подчеркнули, что запрет вводится с 28 мая текущего года и будет действовать до 28 ноября. Отмечается также, что запрет распространяется также на страны ЕАЭС и транзит по территории Армении.

Оспа обезьян - это редкое инфекционное заболевание, которое вызывает ДНК- содержащий вирус из рода Ортопоксвирусов (Orthopoxvirus). Его ближайший и самый известный родственник - вирус натуральной оспы, который считается побежденным во всем мире: последняя подтвержденная вспышка инфекции была в 1978 году, а в 1980 году ВОЗ официально объявила о полном искоренении заболевания.

Обезьянью оспу впервые обнаружили в 1958 году у лабораторных обезьян - этим обусловлено официальное название вируса - Monkeypox virus. Первый подтвержденный случай заражения человека оспой обезьян был зарегистрирован в 1970 году в Демократической Республике Конго, и с тех пор заболевание регулярно диагностировали у жителей Центральной и Западной Африки. Болезнь также выявляли за пределами Африки: в 2003 году в США 70 человек заболели оспой обезьян, предположительно, из-за контакта с зараженными грызунами. Также ранее болезнь обнаруживали в Израиле в 2018 году, в Великобритании в 2018, 2019 и 2021 годах, в Сингапуре в 2019 и в США в 2021 году.

7 мая 2022 года инфекция обезьяньей оспы была подтверждена у жителя Великобритании, который вернулся из Нигерии. Мужчина был изолирован и получил необходимую медицинскую помощь. 14 мая в Великобритании выявили еще 2 случая заболевания, никак не связанных с первым пациентом, а 16 мая были обнаружены еще 4 заболевших человека, которые не контактировали с тремя предыдущими зараженными. По данным UKHSA по состоянию на 23 мая в Великобритании 71 пациент с подтвержденным диагнозом оспы обезьян.

Инфекция начала распространяться в других неэндемичных странах: Австралии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании, Швеции, Великобритании, США, Швейцарии, Израиле, Канаде, ОАЭ, Чехии, Словении, Австрии, Дании, на Канарских островах. Сейчас обнаружено более 200 подтвержденных и подозрительных случаев обезьяньей оспы у людей, которые не посещали эндемичные районы перед заражением.