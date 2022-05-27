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 Пятница, 27 Мая 2022 10:44
Давид Степанян

Прогноз: Перспектива превращения Ирана и Центральной Азии в очаги новых конфликтов влияет на Южный Кавказ

Прогноз: Перспектива превращения Ирана и Центральной Азии в очаги новых конфликтов влияет на Южный Кавказ

АрмИнфо. На сегодняшний день есть все предпосылки и импульсы, позволяющие прогнозировать, что соседний с Арменией Иран и Центральная Азия могут стать новыми очагами серьезных конфликтов. Подобное мнение выразил АрмИнфо Чрезвычайный и Полномочный Посол, экс-глава МИД Арцаха Арман Меликян.

"Полагаю, что все эти перспективы видят и осознают и в Брюсселе. Что в числе всего прочего побуждает Евросоюз взять на себя определенную роль на Южном Кавказе. Что от этого получит Армения, пока непонятно. Понятно, что получат Азербайджан и даже Россия, с учетом крайней сложности наладить поставки азербайджанских энергоносителей в Европу без России", - заметил он.

На этом фоне, Армения, согласно дипломату, продолжает представлять собой угрозу, олицетворяющую возобновление боевых действий в регионе, в случае осуществления которой азербайджанские поставки в Европу могут захлебнуться. В этом свете, возможные уступки, на которые могут вынудить Армению, по его прогнозам, будут иметь место на фоне всеобщей солидарности.

Сам факт взваливания на себя частичной роли и функций Минской Группы ОБСЕ главой Евросовета Шарлем Мишелем Меликян считает подтверждением заявлений Алиева относительно полнейшей бессмысленности дальнейшего продолжения деятельности сопредседателей.  Соответственно, само появление Мишеля в зоне урегулирования вкупе с исчезновением совместной посреднической площадки, на его взгляд, создает наилучшие стартовые условия для Баку на новом переговорном этапе.

"В первую очередь нам необходимо принять к сведению факт резкого роста заинтересованности ЕС в поставках энергоносителей из Азербайджана вследствие российско-украинской войны. А также факт дачи Баку Брюсселю соответствующих обещаний. И содержание брюссельских заявлений Шарля Мишеля, собственно, все это лишь подтверждает. Причем, никаких реальных гарантий реализации достигнутых в Брюсселе армяно-азербайджанских договоренностей ЕС дать не может. Просто потому, что не имеет военного присутствия в регионе. И то, что это присутствие имеет Россия, позволяет ожидать ее сотрудничество с целью обеспечения удачной реализации посреднических усилий Евросоюза", - подытожил Меликян.


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