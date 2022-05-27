Пятница, 27 Мая 2022 10:43

АрмИнфо. Активизация интереса США к армяно-турецкой нормализации в период русско-украинской войны обусловлена параллельным обострением отношений между Вашингтоном и Москвой. Подобное мнение выразил АрмИнфо академик НАН Армении, тюрколог Рубен Сафрастян.

"Последнее вновь побудило США вернуться к многолетней политике, в рамках которой они рассматривают Турцию как часть Запада, представляющую его интересы, и работающую на ослабление влияния РФ на Южном Кавказе. В этом свете, я ожидаю давление США на Анкару с целью, чтобы последняя нормализовала отношения с Арменией без предусловий",

- заметил он.

Впрочем, по прогнозам академика, Анкара на это не пойдет, поскольку, декларативно заявляя об отсутствии предусловий в отношении Еревана, на деле уже выставляет их на переговорный стол в качестве средства давления. Так или иначе, США, согласно Сафрастяну, заинтересованы в нормализации армяно-турецких отношений с целью ослабить влияние РФ на Южном Кавказе.

Турция в свою очередь, согласно Сафрастяну, совершенно не заинтересована рвать собственные стратегические и весьма важные для нее отношения с НАТО или США. И последние, прекрасно это понимая, продолжают играть с Анкарой в политические игры, продолжая торги по самым различным вопросам, что вполне устраивает Турцию, которая сама не прочь поиграть в эти игры, надеясь урвать от США что-то существенное.

На этом геополитическом фоне нормализация отношений с Арменией, на взгляд тюрколога, необходима Турции с целью, оказав на нее давление, выудить у Еревана уступки, в частности, в вопросе признания Геноцида армян. И впоследствии выложить все это на стол торгов с США и частично с Россией. Сами же по себе отношения с Арменией для Турции особой цены не представляют.

"Надеюсь, что Армения, которая на протяжении десятилетий неизменно придерживалась курса на установление нормальных отношений с Турцией без всяких предварительных условий, проявит твердость, не поддастся давлению турецкой стороны и не пойдет на уступки в принципиальных вопросах, которые связаны с нашей идентичностью. Думаю, такая позиция найдет понимание, как со стороны США, так и других центров силы современного мира", - подытожил академик.