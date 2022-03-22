Вторник, 22 Марта 2022 21:13

АрмИнфо.Геополитические игры на Южном Кавказе продолжаются теперь уже в связке с Украиной. А основные игроки - центры силы и сами страны региона продолжают играть, маневрировать и пытаться получить преференции каждый на своем поле и в рамках собственных возможностей. Подобное мнение выразил АрмИнфо заведующим отделом Кавказа Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

"Баку, в частности, периодически пытается педалировать, и обострять ситуацию с присутствием российского миротворческого контингента в Карабахе. Прекрасно понимая, что их присутствие само по себе гарантирует сохранение непризнанной республики, в Азербайджане крайне заинтересованы в их скорейшем выводе. Мы также понимаем, что союзнические отношения РФ с Азербайджаном совершенно не исключают наличия существенных проблем", - заметил он.

В этом свете, эксперт выделил оказание помощи Украине определенными лицами из администрации Ильхама Алиева. Отмечая стремление Алиева оказать на РФ давление в именно в этот момент, когда Москва занята Украиной как вполне понятное, Евсеев подчеркнул, что привести к каким-то радикальным изменениям поведение Алиева не может. Эксперт убежден - позиция России неизменна - миротворцы будут присутствовать в Арцахе до тех пор, пока там есть армяне.

Комментируя еще один кавказский кейс - активизацию процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией, Евсеев предположил, что активность Анкары в отношениях с Ереваном может быть обусловлена ее недовольством подписанным Азербайджаном с РФ соглашением о союзническом взаимодействии. По его оценкам, именно попытки балансирования Баку между Москвой и Анкарой являются основным мотиватором попыток последний активизироваться на армянском направлении. Разумеется, попутно пытаясь ослабить военное присутствие РФ в регионе, в частности, убрать из Армении созданную для сдерживания Турции 102-ую РВБ в Гюмри.

"При этом, реальной нормализации отношений между Арменией и Турцией - установления дипломатических отношений и открытия границ я лично не ожидаю. Враждебное отношение Турции к Армении никуда не денется. Соответственно, все, что происходит сегодня - это не более чем вынужденная имитация. Процесс в котором каждый из игроков преследует собственные цели. Также необходимо отметить, что, к примеру, поставки турецких вооружений Киеву могут серьезно повлиять на отношения с Москвой. В частности, став поводом нового витка напряженности в регионах, представляющих для Москвы и Анкары взаимный интерес", - подчеркнул он.

Комментируя позицию Армении, Евсеев охарактеризовал перспективу движения Армении на Запад в качестве альтернативе союзническим отношениям с РФ как крайне сомнительную. В этом свете, он привел пример "покинутой американцами" Украины, вынужденной пытаться справиться с ситуацией исключительно собственными силами. Согласно эксперту, пример Украины для Армении означает одно - бороться за Армению и армян США и Европа точно не будут.