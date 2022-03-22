Вторник, 22 Марта 2022 17:59

АрмИнфо.Правящая фракция парламента "Гражданский договор" 22 марта не приняла участие в голосовании по представленному оппозицией проекту заявления на тему "Гуманитарная ситуация в Республике Арцах, угрозы и срочные действия", представляющий общественный интерес Национальное В итоге документ не был принят.

Сегодня ранее сообщалось, что по письменному обращению не менее 1/5 депутатов армянский парламент в закрытом режиме проведет экстренное обсуждение по данной теме. По предложению оппозиции в обсуждении приняли участие министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и вице-премьер Мгер Григорян в качестве докладчиков.

После закрытого заседания руководитель фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян сообщил, что законопроект обсуждался во фракции. "Большинство из нас разделяет высказанные здесь взгляды", - заявил он, заверив, что власти Армении по всем доступным каналам в ежедневном режиме обращается к этим вопросам. "Учитывая тот факт, что мы используем все каналы и инструменты дипломатии для решения этих вопросов, мы считаем, что на данный момент их достаточно для решения этого вопроса", - сказал глава фракции, отметив, что ГД не будет принимать участие в обсуждении этого вопроса.

В результате, в голосовании приняли участие и поддержали проект заявления лишь 30 (депутаты оппозиции) из 107 народных избранников.

Неделей ранее депутаты оппозиционных фракций НС "Армения" и "Честь имею" заявили, что инициируют в парламенте срочное обсуждение относительно гуманитарной ситуации, сложившейся в Арцахе, а также угроз и срочных действии. В конце заседания оппозиция планировала представить текст заявления, в котором говорится о систематической агрессии и терроризма Азербайджана в отношении Армении и Арцаха от имени НС РА выражается поддержка Арцаху и его населению. Кроме того отмечается, что Азербайджан и Турция должны быть привлечены к ответственности за применение силы, развязывание 44-дневной войны, агрессию, тысячи жертв, военные преступления, сложившуюся ситуацию, в том числе продолжающийся терроризм и провокацию гуманитарной катастрофы.