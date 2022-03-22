Вторник, 22 Марта 2022 14:58

АрмИнфо.В 2022 году 6-ого августа на первом общественном пляже озера Севан, и 7-ого августа в фестивальном парке города Севан пройдет международный музыкальный фестиваль "Севан". Об этом сообщает пресс- служба посольства Армении в Грузии.

С 2018 года фестиваль стал международным и принял группы из Франции, США, России, Грузии и других стран.

Дополнительная информация о фестивале доступна по ссылке https://rb.gy/chymol .

Для участия заявки должны быть заполнены до 31 марта 2022 года по ссылке http://fest.sevanyc.org/ru/#join-us .