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 Вторник, 22 Марта 2022 14:57
Марианна Мкртчян

Венецианская комиссия не видит необходимости в законопроекте Минюста Армении о прекращении полномочий судьи

Венецианская комиссия не видит необходимости в законопроекте Минюста Армении о прекращении полномочий судьи

АрмИнфо. Минюст Армении предлагает установить новое основание для нарушения (прекращения полномочий) требований о несовместимости судьи (в том числе судьи Конституционного суда).

Таким образом, срок полномочий судьи прекращается, если международный суд устанавливает, что он или она преднамеренно нарушили основные права человека. Сообщает научно-образовательный фонд "Луйс".

При этом Фонд обращает внимание на тот факт, что в опубликованном 21 марта мнении Венецианской комиссии выражает озабоченность по поводу данного законопроекта.

"Венецианская комиссия не видит необходимости в предлагаемом проекте, поскольку действующий и вступающий в силу уголовный кодекс уже предусматривает уголовную ответственность за заведомо несправедливый приговор.

Более того, Венецианская комиссия подчеркнула, в какой степени факт совершения "преднамеренного нарушения" может считаться нарушением требования о несовместимости (основания для прекращения полномочий) в случае, когда заявление о несовместимости подразумевает запрет заниматься иной деятельностью, несовместимой с должностью судьи.

Фактически, вследствие поднятых Венецианской комиссией вопросов, под сомнение ставится вся логика проекта", - говорится в сообщении Фонда.

Отметим, что в 18 страничном мнении Венецианской комиссии, напоминается, что министр юстиции Армении Карен Андреасян 16 декабря 2021 г направил им письмо, в котором запросил заключение Венецианской комиссии по законопроектам о внесении изменений в Конституционный закон о Судебном кодексе и в Конституционный закон о Конституционном суде.

Помимо представленных Фондом выдержек, в документе также отмечается, что если всё же эти проекты поправок будут приняты, есть несколько опасений, которые Необходимо учитывать: "Термин "умышленное нарушение": важно, чтобы решение ЕСПЧ против Армении не использовалось в качестве единственного основания для привлечения к ответственности судьи. Ответственность должна основываться только на установлении национальным судом или Высшим судебным советом (действующим в качестве суда) умысла (преднамеренности) или грубой небрежности со стороны судьи.  Кроме того, слово "преднамеренный" используется, тогда как слово "преднамеренный" используется в другом законодательстве Армении, в том числе в Судебном кодексе, и является определенным термином. Использование двух разных терминов вызывает озабоченность в отношении правовой определенности, поскольку неясно, будет ли новое требование таким же, как и старое в Судебном кодексе. Это необходимо уточнить".

"Термин "основное право человека": эти основные права человека должны быть четко определены в Проекте изменений как предусмотренные международными договорами, участницей которых является Республика Армения, в том числе ЕСПЧ. Проект поправок должен ввести высокий порог, определяющий степень нарушения, или ввести дифференцированные санкции, чтобы не все нарушения заканчивались прекращением полномочий судьи", - говорится во мнении Венецианской комиссии.

С полным текстом мнения Венецианской комиссии можно ознакомиться, перейдя по следующей ссылке: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2022)002


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