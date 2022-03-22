Вторник, 22 Марта 2022 14:55

АрмИнфо.Оппозиционная фракция "Айастан" предложила криминализовать высказывания, направленные против территориальной целостности и суверенитета Армении. Правящая сила усмотрела в инициативе ограничение свободы слова.

Как заявил соавтор законопроекта, депутат фракции "Айастан" Арам Вардеванян, предлагается ввести уголовную ответственность за любые высказывания, направленные на отказ или ограничение суверенитета Республики Армения или ее части не предусмотренным Конституцией способом, публично оправдывающие или пропагандирующие указанное преступление. Подобные деяния будут караться штрафом в размере 1-2 млн. драмов или лишением свободы сроком от 2 до 4 лет. Кроме того, предлагается ввести уголовную ответственность за публичные высказывания, направленные на отказ или ограничение суверенитета Республики Армения над территорией самой Армении или ее частью непредусмотренным Конституцией способом, за публичное оправдание или пропаганду совершения указанного преступления. Деяние будет наказываться штрафом от 2 до 3 млн. драмов либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

По словам Вардеваняна, законопроект касается обстоятельства, имеющего священную ценность для каждого гражданина Армении. Необходимость такого проекта стала актуальной после 44-дневной войны, отметил он. По его словам, предлагаемые поправки в УК, в случае их принятия, будут касаться преимущественно внешних угроз. Иными словами, так называемыми "бенефициарами" данного регулирования станут лица, находящиеся за пределами границ Армении. В частности, как указал депутат, подобные высказывания позволяет себе военно-политическое руководство Азербайджана в отношении Армении. "Говорят о Сюникской области Армении, о нашем Ереване, о нашем Севане. И хотят с помощью этого бреда поставить под сомнение их армянскую принадлежность. Думаем, что это также будет хорошей возможностью для тех, кто допускает такие выражения несмотря на то, что даже если они находятся за пределами территории Республики Армения, они будут привлечены к ответственности", - отметил парламентарий.

Соавтор инициативы уверен, законопроект позволит объявить всех тех, кто делает подобные заявления, в розыск, даже если они будут находиться вне Армении. Депутат не сомневается, что в 21 веке бездействие европейского сообщества в отношении Азербайджана (члена СЕ) не может быть продолжительным. "Нельзя наследовать власть в европейской стране, нельзя создавать должность для жены и затем назначать ее на эту должность, и, если эта статья будет принята, уголовное преследование и розыск в один прекрасный день начнет приносить плоды, потому что молчание однажды закончится", - сказал он.

Депутат отметил, что закон коснется и граждан Армении. При этом он выразил уверенность, что армянские граждане себе таких выражений не позволят, несмотря на информационный террор из Азербайджана, а должностные лиц - тем более, не должны себе подобного позволять.

Между тем представители правящего "Гражданского договора", негативно отнеслись к инициативе. В частности, в законопроекте они усмотрели ограничение свободы слова. Помимо этого, как отметили они, действующее законодательство позволяет защищать территориальную целостность, призывы к ее нарушению предполагают уголовную ответственность.