Вторник, 22 Марта 2022 10:39

АрмИнфо.Из-за прямого вмешательства азербайджанской стороны подача газа в Республику Арцах вновь была остановлена. Об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

"У нас есть достаточные основания утверждать, что во время ремонтных работ взорвавшегося 8 марта газопровода азербайджанская сторона установила вентиль, которым несколько часов назад перекрыл подачу газа. Неблагоприятные погодные условия служат коварной цели Азербайджана для создания дополнительных гуманитарных проблем для нашего населения, что является преступлением.

О ситуации было немедленно доложено командованию дислоцированных в Арцахе российских миротворческих сил, совместно с которыми власти Арцаха прилагают соответствующие усилия для восстановления газоснабжения.

В то же время призываем граждан максимально экономно использовать электроэнергию во избежание возможных отключений электроэнергии", - говорится в сообщении Инфоштаба.

Эксперты полагают, что азербайджанская сторона позволила отремонтировать газопровод, чтобы не сорвать организованное в оккупированном Шуши мероприятие, при участии представителей ООН. После того, как мероприятие было успешно проведено, противник вновь закрутил вентиль и прекратил подачу газа в Республику. И этот шаг совершается в условиях, когда в Арцахе выпало беспрецедентное количество снега для этого времени года.