Понедельник, 21 Марта 2022 20:05

АрмИнфо.IDBank и Гюмрийский центр информационных технологий подписали меморандум о сотрудничестве. Отныне компании будут тесно сотрудничать для продвижения технологического образования и создания рабочих мест во всех регионах Республики Армения.

Отныне лучшие студенты с технологической специализацией, которые будут обучаться в GITC, в дальнейшем будут иметь возможность пройти обучение и стажировку в IDBank-е, с перспективой начала трудовой деятельности в Банке в будущем.

По словам исполнительного директора GITC Амалии Егоян, сотрудничество между IDBank-ом и Гюмрийским ИТ-центром очень важно, так как IDBank очень привлекателен для молодежи своими цифровыми и технологическими решениями, а GITC стремится содействовать доступу молодежи к цифровым технологиям по всей Армении. «Этот меморандум также прояснит профессиональные потребности Банка в сфере технологий и инноваций. Компании совместно разработают образовательную программу в формате обучение + стажировка, ориентированную на молодежь. Особое внимание будет уделено молодежи регионов․ Таким образом, мы будем стимулировать приток конкурентоспособных кадров в IDBank, а Гюмрийский центр информационных технологий позаботится о профессиональном образовании», - говорит Амалия Егоян.

По словам председателя правления IDBank-а Мгера Абрамяна, сотрудничество между компаниями очень актуально для Армении. «Интерес к сфере информационных технологий растет с каждым днем среди молодежи Армении. Банк, в свою очередь, очень заинтересован в привлечении новых талантов․ «Мы уверены, что станем лучшим работодателем для новых специалистов и поможем начать правильную карьеру», - сказал Мгер Абраамян.

Компании подчеркнули, что в дальнейшем процессе работы по подготовке специалистов будут тесно сотрудничать с вузами, привлекая высшие и средние профессиональные учебные заведения и обеспечивая активное участие молодежи в рамках этого сотрудничества.