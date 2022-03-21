Понедельник, 21 Марта 2022 14:18

АрмИнфо. Обращение Армении в Минскую группу ОБСЕ интересам РФ, в целом, не противоречит. Подобное мнение выразил АрмИнфо главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, востоковед Алексей Малашенко.

В ответ на опубликованные 14 марта предложения Азербайджана МИД Армении заявил, что отталкиваясь от Устава ООН, Международного пакта о политических и гражданских правах и Хельсинкского Заключительного акта, с целью организации переговоров между Арменией и Азербайджаном по заключению мирного договора Армения обратилась к сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

"Думаю, что РФ должна относиться к данному шагу Армении нормально. И отсутствие негативной реакции на уровне официальной Москвы говорит именно о подобной позиции. Среди резонов в пользу подобной позиции, думаю, не последнюю роль сыграло и желание РФ сохранить данную весьма своеобразную, но площадку дипломатических контактов с Западом. В текущих, обусловленных Украиной, геополитических реалиях это, конечно, стало существенно сложней, но отнюдь не невозможным", - считает он.

На этом фоне, Малашенко усматривает за Москвой стремление к сохранению возможности восстановления участия США и Франции в урегулировании проблем между Арменией и Азербайджаном. Даже после подтверждения собственной монопольной роли в данном процессе по итогам 44-х дневной войны. И в данном вопросе он также усматривает молчаливое согласие между Москвой и Ереваном. Еще одним резоном в пользу сохранения МГ ОБСЕ эксперт считает стремление РФ избежать возникновения на Южном Кавказе еще одного очага военной или даже политической эскалации вдобавок к украинскому.

Немаловажным обстоятельством в пользу подобной позиции РФ Малашенко считает осознание Москвой необходимости энного количества времени для полноценного восстановления формата сопредседательства Минской группы. Если, конечно, это вообще произойдет. В любом случае востоковед убежден в отсутствии каких-либо противоречий данной перспективы интересам РФ. Особенно на фоне возможной стабилизации региона в результате восстановления минского формата, что позволит Москве несколько облегчить собственную военно-политическую загруженность.

"Ну и конечно не стоит забывать и об основных препятствиях на этом пути. Это отказ Баку рассматривать вопрос карабахского статуса как в рамках формата МГ ОБСЕ, так, собственно, в любом другом формате. В любом случае, вне зависимости от успешности действий США и Франции, в Москве, полагаю, готовы, причем, далеко не только на словах, к реализации практически любого сценария на Южном Кавказе. Особенно с учетом того, что РФ сама является страной-сопредседателем МГ. Соответственно, может и будет участвовать в любых, в том числе гипотетических переговорах с участием остальных сопредседателей Минской группы", - подытожил Малашенко.