Понедельник, 21 Марта 2022 11:55

АрмИнфо.В условиях обострения конфликта Россия-Запад в Армении активизировалась "пятая колонна", обслуживающая интересы НАТО и турок. Подобного мнения придерживается экс-вице-спикер парламента РА, член Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

В этом ключе он обратил внимание на тот факт, что представители " пятой колонны", опережая друг друга, стали осуществлять нападки на армяно- российское союзничество. "Более того, отставив в сторону экзистенциальный интерес безопасности Армении и Арцаха, они целенаправленно инициировали новую волну антироссийских заявлений. Эти "соскучившиеся по туркам" мечтают о поражении России, в результате которого Армения окончательно превратится в турецко-азербайджанский вилайет", - убежден политик.

По словам Шармазанова, история показала, что и в 1920, и в 2020 году Россия не допустила окончательного и полного "отуречивания" нашей Родины.

Вместе с тем республиканец убежден, что Запад и 100 лет назад, и сейчас не смог и не захотел остановить турецкую интервенцию.

"Хватит, подобно волку в овечьей шкуре, играть в подлые "турконатовские игры" на беду Армении и армянского народа. Эти люди беспощадно критикуют "бывших" и Россию, но ни слова в адрес капитулянта и турецко- азербайджанского руководства.

У армяно-российского альянса нет альтернативы, а кто против этого, становится сторонником "турецкого вилайета". Пора уже понять, что Турция является членом НАТО, а Запад и Турция - союзники", - резюмировал Шармазанов.

Отметим, что член НАТО - Турция принимала активное участие в широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха осенью 2020 года. Турция не только оказывала военно-техническую поддержку Азербайджанц, но и вербовала и перебрасывала наемников -террористов с Ближнего Востока в зону карабахского конфликта. Всё это Турция делала с молчаливого одобрения международного сообщества и Западных партнеров. Напомним, что тогда ключевой повесткой Запада были российский оппозиционный деятель Алексей Навальный. Жизнь Навального была важней чем десятки тысяч жизней в зоне карабахского конфликта. Именно теме Навального, и в этом свете введение санкций против России, были посвящены все заседания Европейских институтов. Примечательно также, что ни одной санкции не было введено против Азербайджана за его агрессивные действия в отношении Нагорного Карабаха (применение запрещенного оружия, бомбежка больниц, школ, церквей и уничтожение культурно-исторического наследия, пытки и бесчеловечное отношение к армянским военнопленным и мирным жителями, их обезглавливание и т.д.). В цивилизованном обществе предпочли просто не замечать всего этого, как и не замечают того, что до сих пор десятки армянских военнопленных и мирных жителя продолжают удерживаться в азербайджанском плену.