Понедельник, 21 Марта 2022 11:37

АрмИнфо.Исполняющая обязанности постоянного координатора ООН в Армении Лила Питерс Яхья 19 марта была приглашена в министерство иностранных дел РА.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи исполняющей обязанности постоянного координатора ООН было заявлено, что Министерство иностранных дел РА строго осуждает вовлечение офиса ООН в Азербайджане в мероприятии, организованном в городе Шуши 18 марта, и в связи с этим была вручена нота протеста МИД.

Министерство иностранных дел потребовало от Организации Объединенных Наций предпринять шаги для восстановления нейтральной позиции ООН в контексте нагорно- карабахского конфликта.

В этом связи с заявлением выступил и государственный министр Арцаха Артак Бегларян, который отметил, что в НКР еще больше осуждают визит представителя ООН в захваченный Шуши и его участие в азербайджанской провокации.

"И чрезмерно гуманные и ценные должностные лица ООН идут на эту провокацию в следующих условиях: ни одно должностное лицо ООН так и не посетило Арцах, чтобы констатировать и предотвратить войну, послевоенные страдания и азербайджанские зверства; 40000 перемещенных, из которых 5000 шушинцев, лишены своих родных домов и многих других прав, а ООН продолжает азербайджанскую политику изоляции Арцаха; в эти дни в том же Шуши был поврежден единственный газопровод в Арцахе, и азербайджанская сторона намеренно затягивала восстановление, нанося дополнительные страдания 100 000 человек, а ООН молчала.

И это те ценности, которые вы исповедовали или все дело в икре и нефтедолларах?", - вопрошал Бегларян.

18 марта в оккупированном Азербайджаном Шуши состоялось мероприятие, посвященное 30-летию партнерства Азербайджана и ООН. Как сказано в официальном сообщении, во встрече участвовали резидент-координатор ООН и главы различных агентств ООН, действующих в Азербайджане. С азербайджанской стороны присутствуют помощник главы государства по международным вопросам Хикмет Гаджиев и глава МИД Джейхун Байрамов.

По этому поводу помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев заявил журналистам, что проведение заседания в Шуши имеет "большое политическое, дипломатическое и в то же время символическое значение".

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе своего выступления, в частности заявила: "Изменилась форма сотрудничества, мы оказали гуманитарную поддержку Азербайджану, Азербайджан был вышедшей из конфликта страной с сотнями тысяч вынужденных переселенцев. Но в стране развивался экономический и человеческий капитал, сократилась бедность, снизился уровень безработицы. Азербайджан внес вклад в ООН, в качестве члена СБ ООН, председателя Движения неприсоединения поддержал многосторонность". Андреева отметила, что ООН утвердила план деятельности с Азербайджаном по 4 направлениям: "Между Азербайджаном и ООН утвержден план деятельности на 2021-2025 годы, намечены 4 основных направления. Инклюзивное развитие, сильные институты, защита окружающей среды, и усиление участия женщин во всех сферах. Сегодня эта встреча позволит нам обсудить сотрудничество, обсудить эти направления".

Примечательно, что в ООН никак не отреагировали на тот факт, что в Нагорном Карабахе из-за вражеских действий Азербайджана всё население около двух неделе было лишено газоснабжения. В ООН предпочли не замечать тот факт, что в неблагоприятных погодных условиях более 100 тысяч человек, в том чисел и дети, на такой длительный срок были лишены как газа, так и электроэнергии и замерзали в собственных домах. Не было ни одного призыва к Азербайджану прекратить блокировать ремонт газопровода, который был взорван азербайджанскими военными. В ООН просто предпочли не замечать тот гуманитарный кризис, который развернулся в Нагорном Карабахе сегодня, также как и не замечали азербайджанской агрессии и бесчинства во время широкомасштабной военной агрессии азербайджано-турецкого тандема осенью 2020 года, так же как не замечают уничтожения противником армянского культурно-исторического наследия на оккупированных территориях Арцаха.